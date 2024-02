Smiley și Gina Pistol au plecat din țară: "Noua noastră casă"

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai frumoase și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc.

Cei doi, împreună cu fetița lor, Josephine, plecat în America, în Los Angeles, unde artistul se dedică atât familiei, cât și muncii. Au închiriat o casă acolo, deoarece vor sta o perioadă mai lungă de timp.

„Am plecat iar la plimbare, de data asta în Los Angeles. Zbor lung, aterizare perfectă, am mers direct la căsuța pe care am închiriat-o. Frumoasă, cochetă, fix ce ne trebuie. A urmat un somn lung și binemeritat. A doua zi am mers să vedem studioul în care vom lucra și vă spun cu mâna pe inimă că arată și sună fantastic. Noua noastră casă în L.A”, a povestit Smiley, pe Instagram.

Smiley obișnuiește să meargă anual acolo, dar acum a decis să-și ia și familia cu el.