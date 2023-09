Smiley a plecat din Grecia și le-a lăsat acolo pe Gina Pistol și fiica lor Josephine

Gina Pistol și fiica ei Josephine au rămas singure, în vacanța din Grecia, după ce Smiley a plecat val-vârtej la București.

„Dar noi am rămas în liniște și pace, tot în vacanță. Am luat micul dejun ca fetele, apoi am mers la plajă. După ce Josephine și-a ales costumul de baie, am stat la plajă, am alergat, am făcut castelul prințeselor, am luat prânzul. Soare, mare, nisip, și plajă, apoi am mers ca fetele, la somnul de frumusețe”, a spus Gina Pistol, în cadrul aceluiași videoclip, postat pe Instagram.

În acest timp, soțul Smiley făcea un tur de forță. „După două avioane și trei autobuze, am ajuns în siguranță la București. Am mers repede la ai mei, unde am mâncat bun de tot, după care am mers acasă, m-am schimbat și am plecat la concert”, a spus Smiley, în mediul online.

Așadar, el și-a lăsat fetele acolo pentru a onora un concert la București. Unde nu a stat decât o seară, pentru că a doua zi a plecat din nou în Grecia.

„A doua zi dimineață, m-am pornit înapoi în vacanță. Am fost întâmpinat cu pupici și îmbrățișări de la fete, apoi le-am scos la un cocktail, pe plajă. Continuăm vacanța tot în trei, de aici încolo, până la final cu dans și voie bună”, a previzat artistul pe rețelele de socializare.