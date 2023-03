Smiley a plecat de acasă. Ce se întâmplă cu cel mai îndrăgit artist român

Smiley și Gina Pistol s-au despărțit. Nu de tot, ci doar pentru două săptămâni, timp în care cântărețul se va afla în America, la Los Angeles, unde va face niște înregistrări.

Iubita lui și fiica lor au rămas acasă, din cauza drumului obositor până la cel mai mare oraș de pe coasta de Vest a Americii.

Artistul le-a dezvăluit tuturor ce are de gând să facă peste Ocean. Le-a promis fanilor săi că-i va ține la curent cu toate activitățile pe care le va face în America. ”Astăzi zbor în America și am zis să fac un daily vlog sau daily talk. Să vă arăt și vouă ce fac două săptămâni în Los Angeles. Evident că locurile din avion nu sunt făcute pentru oameni ca mine cu picioare lungi, dar asta este. Am decolat, abia aștept să facem multă muzică și să vă arăt și vouă cum se lucrează aici și ce locuri vedem în Los Angeles. Am închiriat o mașină și îi dăm frumos spre studio! Aici o să avem studioul”, a spus Smiley, într-un videoclip postat pe Tik Tok.

Artistul lui echipa lui au închiriat o casă, unde își vor stabili cartierul general, pe timpul șederii peste Ocean.