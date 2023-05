Smiley și Gina Pistol, escapadă înainte de nuntă: ”Eu am mâncat doar salată” VIDEO

Cântăreţul Smiley şi prezentatoarea TV Gina Pistol au anunţat recent că vor deveni în curând soţ şi soţie, după o relație de șase ani din care a rezultat deja un copil. Fericitul eveniment va avea loc la 27 mai.

Chiar dacă mai sunt puține zile până la nuntă, Smiley și Gina au decis să facă o escapadă la Londra, artistul postând imagini în mediul online.

„Am obosit de la atâtea pregătiri de nuntă, așa că am luat-o pe voitoare mea nevastă și am plecat un pic la Londra, să mai schimbăm atmosfera. Am împachetat light, am și înfășurat bagajele și ne-am luat zborul. Londra ne-a întâmpinat cu căldură la propriu, doar și voie bună.

Ne-am cazat undeva în Shoreditch, aproape de studio, într-o cameră destul de spațioasă după standardele londoneze și am plecat repede la masă că nu mâncasem nimic toată ziua. Am mâncat foarte bine împreună cu prietenii noștri, evident eu am mâncat doar salată, că trebuie să încap în costumul de ginere”, a spus Smiley în mediul online.