Surpriza neplăcută de care au avut parte Smiley și Gina Pistol în destinația de lux în care își petrec vacanța

Smiley și Gina Pistol au plecat în vacanță, împreună cu fiica lor, micuța Josephine, și au ales ca destinație Maldive, acolo unde merg multe vedete din România.

Numai că, supriză, în prima din exotica insulă plasată în Oceanul Indian, ei au avut parte de ceva la care nu se așteptau.

„Nici prin cap nu-mi trecea că voi străbate mii de kilometri până în Oceanul Indian și mi se va întâmpla asta. M-am trezit puțin înaintea fetelor să verific starea vremii. Spre surprinderea mea, soarele nu strălucea, nori de ploaie se adunau. După ce s-au trezit și fetele, ne-am pregătit de plajă și am plecat să luăm micul dejun. Bogăție mare, fetele au mâncat bine, eu am mers pe varianta de regim. Când să o dăm spre plajă, s-a pus o ploaie zdravănă care ne-a ținut pe terasă. Am băut niște prosecco și a plouat până spre asfințit. Ne-am plimbat pe plajă până s-a lăsat întunericul și am mers la masă”, a povestit Smiley pe rețelele de socializare.

