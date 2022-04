Urechile lui Smiley fac valva pe Internet (Foto)

Smiley a creat mare valva pe Internet dupa ce a postat o fotografie la care a adaugat un comentariu comic.

"Urechi de elf... parca", a scris, luni seara, pe Facebook Smiley in privinta fotografiei de mai jos.

Aproape 45.000 de persoane au apreciat postarea cantaretului si sute de oameni s-au contrazis cu privire la infatisarea artistului.

In timp ce o parte dintre utilizatorii de Internet sustin ca ei au remarcat de multa vreme faptul ca Smiley are urechile precum cele de elf, altii i-au sarit in aparare artistului si au sustinut ca tocmai de aceea acesta este bun la muzica.

"Omule, respect pentru ce faci! Nu lua in seama toate jignirile! Fiecare avem calitati si defecte, dar cei ce ne critica o fac pentru ca nu pot fi ca noi!", i-a transmis un admirator lui Smiley. "Sufletul si inima sunt mai de pret ca aspectul fizic.!!! Esti frumos si Dumnezeu te iubeste oricum", a continuat altcineva.

"Te-ar fi prins un rol in 'The Hobbit'", s-a amuzat o alta persoana, in timp ce o admiratoare i-a transmis lui Smiley ca ar trebui sa se bucure pentru ca elfii traiesc foarte mult. "In cazul asta eu nu il mai astept pe Mos Craciun, la mine sa vina Elf", a notat o admiratoare a cantaretului.

Nu putini au fost si cei care nu il plac pe artist. Pe langa urechi, si barba lui Smiley a intrat in atentia acestora, care au sustinut ca parul facial il face sa para neingrijit.

A.G.