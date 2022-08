Lunetiștii ucraineni își continuă cu succes misiunea de luptă împotriva invadatorilor ruși. Dotați cu arme de ultimă generație, soldații Ucrainei reușesc să elimine

Forțele ucrainene au publicat un videoclip prin care se vede cum lunetiști elimină soldați ruși.

”Împreună cu alte unități, lunetiștii participă activ la distrugerea forței de muncă a inamicului. Parașutiștii brigăzii 79-a de asalt aeropurtat separat a Forțelor Armate ale Ucrainei continuă să respingă rușii în regiunea Donețk”, susțin reprezentanții Armatei Ucrainei.

