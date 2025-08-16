Ronnie O'Sullivan e magistral: a reușit din nou să uimească lumea sportului VIDEO

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 16 August 2025, ora 10:44
859 citiri
Ronnie O\'Sullivan FOTO X WST

În semifinala de snooker de la Saudi Arabia Masters, Ronnie O’Sullivan, în vârstă de 49 de ani, a realizat două break-uri maxime de 147 de puncte.

A reușit primul break încă din primul frame, iar al doilea când scorul era 3-3, contribuind la victoria cu 6-3 în fața lui Chris Wakelin.

Pentru cele două break-uri maxime, O’Sullivan a câștigat un bonus de 147.000 de lire sterline.

O’Sullivan a devenit doar al doilea jucător din istorie care reușește două maximum-uri în același meci. Primul a fost Jackson Page, care a făcut asta în calificările pentru Campionatul Mondial, dar în zile diferite — în cazul lui O’Sullivan, ambele s-au întâmplat în aceeași sesiune.

Cele două 147 au ridicat totalul carierei sale la 17 break-uri maxime (număr record).

De asemenea, la 49 de ani și 253 de zile, O’Sullivan este cel mai vârstnic jucător ce reușește un break maxim. El nu mai izbutise o astfel de performanță din 2018, de la English Open.

Ronnie O’Sullivan va evolua duminică în finală contra australianului Neil Robertson.

#snooker, #Ronnie O Sullivan, #break maxim, #chris wakelin, #Neil Robertson , #stiri din sport
