Scenă nemaivăzută la un meci de snooker. Masa de joc a devenit portocalie. Care e motivul VIDEO

O scenă nemaivăzută la meciurile de snooker a avut loc luni, în timpul desfășurării Campionatului Mondial de la Sheffield.

Doi protestatari ”Just Stop Oil” au invadat arena la scurt timp după ce au început partidele, un bărbat întrerupând meciul dintre Robert Milkins și Joe Perry după ce a sărit pe masă, unde a golit un pachet de pudră portocalie.

O altă femeie protestatară a fost împiedicată să întrerupă meciul dintre Mark Allen și Fan Zhengyi, datorită reacției rapide a arbitrului, Olivier Marteel.

Jocul dintre Milkins și Pery a fost suspendat, în sală fiind aduse aspiratoare pentru curățarea mizeriei.

Pe Twitter, Just Stop Oil a precizat: „Am cerut guvernului să oprească imediat toate proiectele noi de combustibili fosili din Regatul Unit și facem apel la instituțiile sportive din Marea Britanie să intervină în rezistența civilă împotriva politicilor de genocid ale guvernului”.

În studioul BBC, fostul campion mondial Stephen Hendry a spus: „Nu am mai văzut așa ceva până acum la un meci de snooker. Este o premieră”.

"Just Stop Oil" idiot just climbed on the table and disrupted the Perry vs Milkins match in the world snooker championship and threw orange powder around.

Liberalism scumbags are an absolute cancer to a functioning society! 😵‍💫🤡 pic.twitter.com/qJQ0XVjAKp