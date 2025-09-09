A fost amânat examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA. Care este motivul

Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA, care trebuia să se deruleze marţi, 9 septembrie, a fost amânat pentru joi, 11 septembrie, din cauza unor lucrări care au afectat reţeaua de internet.

Potrivit SNSPA, platformele interne sunt momentan offline.

”Dragi candidaţi şi viitori studenţi SNSPA, din păcate, din cauza unor lucrări la şinele de tramvai din faţa universităţii noastre, cablurile care asigură conexiunea SNSPA la internet au fost avariate.

Platformele noastre interne sunt momentan offline”, au transmis oficialii SNSPA.

Astfel, examenul de licenţă programat pentru marţi se amână pentru ziua de joi.

”Pentru cei care doresc să se înscrie la masterat: vă rugăm să nu vă îngrijoraţi. Suntem în permanenţă legătură cu providerul de internet şi am primit asigurări că situaţia va fi remediată cât mai repede.

De îndată ce avem un termen estimat pentru restabilirea conexiunii, îl vom comunica public, astfel încât procesul de înscriere să continue fără probleme”, au mai transmis reprezentanţii Facultăţii de Ştiinţe Politice a SNSPA.

Aceştia cer ”înţelegere şi răbdare”.

”Joi vă aşteptăm pregătiţi şi conectaţi – la propriu şi la figurat”, au mai transmis reprezentanţii facultăţii.

