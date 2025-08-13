Întrebările la care SNSPA, universitatea condusă de către Remus Pricopie, încă nu a răspuns

În ultimii ani, SNSPA a ajuns în atenția publicului larg prin intermediul a diverse evenimente negative, respectiv scandaluri. La adresa conducerii universității din București au fost lansate în repetate rânduri acuzații privind mușamalizarea unor abuzuri sexuale și hărțuiri. În plus, au fost lansate acuzații privind implicarea șefilor instituției în jocuri politice. Mai mult decât atât, disponibilitatea conducerii SNSPA, de a comunica transparent pe marginea temelor controversate, este pusă sub semnul întrebării.

Un prim caz recent care a șocat opinia publică se referă la profesorul Alfred Bulai, de la Facultatea de Științe Politice (FSP). Sociologul acuzat de foste studente de hărțuire sexuală este inculpat, urmărit penal de procurori. În spațiul public au fost solicitate demisiile decanului Cristian Pîrvulescu și rectorului Remus Pricopie. Conducerea FSP și a SNSPA au avut o comunicare palidă pe marginea acestui subiect, iar demisiile solicitate nu au venit.

Un al doilea caz cu presupuse abuzuri îl vizează pe un alt sociolog, fost cadru didactic în cadrul FSP, Marius Pieleanu. Foste studente din cadrul SNSPA, inclusiv Ana Birchall, au povestit presupusele orori prin care au trecut și au solicitat demisia lui Remus Pricopie. Între timp, angajamentul dintre Pieleanu și SNSPA a fost încheiat, dar opinia publică rămâne cu ochii pe rectorul SNSPA.

„Este clar că domnul Remus Pricopie nu are pic de demnitate și nici nu îi pasă de reputația SNSPA pentru că, dacă avea onoare, domnul Pricopie își dădea demisia încă de anul trecut: fie a știut de cazurile de abuz în SNSPA și nu a făcut nimic, caz în care trebuia să își dea demisia! Fie nu a știut, deși trebuia să știe, că doar e rector de 12 ani și nu păzește bostani, caz în care tot trebuia să își dea demisia!”, a declarat Birchall.

A treia controversă îl vizează direct pe Remus Pricopie, acuzat în spațiul public de faptul că folosește site-ul și prestigiul universității pentru a-și promova agenda personală. Implicit, voci din spațiul public l-au acuzat pe Pricopie că a utilizat site-ul SNSPA pentru a sprijini diverși candidați și partide. Călin Georgescu, liderii AUR și Mircea Geoană au fost cei mai criticați în spațiul public de către profesorul Pricopie, în context electoral. Rectorul SNSPA, fost ministru PSD, este considerat în continuare un apropiat al taberei „social-democrate”.

Un al patrulea scandal vizează decizia conducerii SNSPA de a-l nominaliza pe președintele SUA, Donald Trump, la Premiul Nobel pentru Pace. Anunțul a fost făcut chiar pe site-ul oficial al universității. Reprezentanți ai studenților au lansat o scrisoare deschisă prin care au criticat decizia conducerii universității. Tinerii au susținut că vocea lor nu a fost luată în considerare.

Opacitate la nivelul SNSPA

Pe fondul acestor scandaluri, Ziare.com a transmis conducerii SNSPA mai multe întrebări, încă din luna martie, deci de 5 luni. Potrivit Legii nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.

SNSPA a înregistrat pe 14 martie solicitarea trimisă de Ziare.com pe data de 13 martie. Însă, nu a fost oferit vreun răspuns. De la data solicitării au trecut în jur de 150 de zile.

Printre întrebările adresate de Ziare.com conducerii SNSPA, ignorate de conducerea universității, se numără:

- În ultimii ani, imaginea SNSPA, în rândul publicului larg, la nivel național, a fost strâns legată de multiple scandaluri: „Bulai", „Pieleanu", „Georgescu", iar acum, cazul privind nominalizarea președintelui Trump. Considerați că SNSPA trece printr-o criză de imagine? Dacă da, care sunt soluțiile?

- Credeți că aceste critici la adresa conducerii SNSPA au fost organizate de un anumit grup de interese, ori acestea reprezintă reacții spontane?

- În spațiul public au fost lansate acuzații la adresa rectorului Remus Pricopie, potrivit cărora acesta a utilizat SNSPA-ul în acțiuni politice, orientate în special împotriva unor candidați. Cum răspundeți acestor contestatari? Considerați că a fost încălcată legea de conducerea universității?

