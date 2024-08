Pe ce salariu predă la SNSPA Alfred Bulai, acuzat de hărțuire sexuală de mai multe studente

Protagonist al unui scandal sexual care face multe valuri, sociologul Alfred Bulai nu este doar un simplu profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), ci și director de departament.

În acest context, Bulai ia la sfârșit de lună un salariu excelent, după cumularea celor două funcții. Astfel, în 2024, el a avut un venit lunar de 18.800 de lei pe lună, adică echivalentul a 3.750 de euro, scrie presshub.ro.

În fapt, per total, sociologul acuzat că ar fi hărțuit mai multe studente a câștigat nu mai puțin de 226.000 de lei numai anul trecut. Potrivit PressHub, el a mai câștigat, în același an, 3.000 de lei pentru mentorat făcut la o școală de vară de la Asociația Institutul Român pentru Liberate și Democrație. Conform aceleiași surse, Alfred Bulai deține un apartament în București, două autoturisme și are în conturi bancare 550.000 de lei și 15.000 de euro.

Scandalul de hărțuire sexuală

Senatul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a aprobat, marţi, 30 iulie, la propunerea rectorului Remus Pricopie, suspendarea profesorului universitar Alfred Bulai din toate funcțiile pe care le ocupă. Conducerea universității a spus însă că nu a existat niciodată o plângere la adresa lui Bulai.

De altfel, profesorul și sociologul Alfred Bulai a făcut cerere de pensionare de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), iar Poliția Capitalei a demarat, luni, investigații față de profesorul universitar Alfred Bulai, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției în scop sexual.

Profesorul este acuzat că le-ar fi cerut unor studente să se dezbrace în fața lui.

Alfred Bulai neagă că lucrurile ar fi stat altfel. "Habar n-am de această chestiune. Sigur este că nu s-a dezbrăcat. Nu există o asemenea cerință", a spus cunoscutul analist politic, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, tot mai multe actuale și foste studente ale sale susțin că au fost victime ale comportamentului său deplasat. Pe zi ce trece apar noi mărturii ale victimelor sociologului Alfred Bulai.

Aurora Martin, care activează în cadrul Agenției pentru Egalitate de Șanse din cadrul Ministerului Tineretului, a dezvăluit, într-o postare pe Facebook, că a fost hărțuită de protagonistul scandalului sexual de la SNSPA.

