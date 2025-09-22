Ce pensie are soacra lui Nicușor Dan, după 45 de ani ca învățătoare. Prima de pensionare, eliminată de Guvernul Bolojan

Soacra lui Nicușor Dan, mama partenerei lui de viață, Mirabela, a ieșit la pensie la limita de vârstă de la 1 septembrie 2025. Liliana Grădinaru a lucrat în învățământ timp de 45 de ani, dar s-a pensionat cu mai puțini bani și fără primă de pensionare în urma reducerilor impuse de Guvernul Bolojan în Educație, care au dus și la un protest al profesorilor, chiar în ziua începerii anului școlar.

Liliana Aglaia Grădinaru, soacra președintelui Nicușor Dan, a fost învățătoare mai întâi în localitatea în care s-a născut, Zăpodeni, Vaslui, apoi la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Vaslui, de unde a ieșit la pensie la 1 septembrie.

„Mama Mirabelei s-a născut la Zăpodeni, a fost și învățătoare aici, cred că până acum 8-10 ani. Mirabela a copilărit tot în Zăpodeni. A crescut aici, dar a plecat, nu mai rețin, cred că la liceu și apoi la facultate. Familia e respectabilă, mai ales doamna Grădinaru este respectată în comună. Vă dați seama că are foarte multe neamuri acolo. Bunica Mirabelei trăiește, are verișori”, a declarat Ionel Chitarcu, primar în Zăpodeni, pentru fanatik.ro.

Decizia Guvernului Bolojan ca pensiile de peste 3.000 de lei să nu mai fie scutite de plata CASS-ului (10%), astfel că soacra lui Nicușor Dan, Liliana Grădinaru, va lua mai puțini bani decât se aștepta la depunerea cererii de pensionare.

Ads

Pensia soacrei președintelui Nicușor Dan

O învățătoare cu 40 de ani de experiență și cu toate gradațiile în CV poate primi o pensie între 4.500 și 5.500 lei. Salariul unui învățător cu studii medii și cu peste 25 de ani vechime poate depăși 8.500 lei.

Prima de pensionare amânată este o altă surpriză neplăcută pentru cei care se pensionează în a doua parte a lui 2025, inclusiv pentru Liliana Grădinaru. În valoare de două salarii, prima s-a amânat pentru 2026.

Ads