Ce pensie are soacra lui Nicușor Dan, după 45 de ani ca învățătoare. Prima de pensionare, eliminată de Guvernul Bolojan

Autor: Aniela Manolea
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 11:11
4171 citiri
Ce pensie are soacra lui Nicușor Dan, după 45 de ani ca învățătoare. Prima de pensionare, eliminată de Guvernul Bolojan
Liliana Grădinaru, soacra lui Nicușor Dan FOTO captură video YouTube /Antena 3 CNN

Soacra lui Nicușor Dan, mama partenerei lui de viață, Mirabela, a ieșit la pensie la limita de vârstă de la 1 septembrie 2025. Liliana Grădinaru a lucrat în învățământ timp de 45 de ani, dar s-a pensionat cu mai puțini bani și fără primă de pensionare în urma reducerilor impuse de Guvernul Bolojan în Educație, care au dus și la un protest al profesorilor, chiar în ziua începerii anului școlar.

Liliana Aglaia Grădinaru, soacra președintelui Nicușor Dan, a fost învățătoare mai întâi în localitatea în care s-a născut, Zăpodeni, Vaslui, apoi la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Vaslui, de unde a ieșit la pensie la 1 septembrie.

„Mama Mirabelei s-a născut la Zăpodeni, a fost și învățătoare aici, cred că până acum 8-10 ani. Mirabela a copilărit tot în Zăpodeni. A crescut aici, dar a plecat, nu mai rețin, cred că la liceu și apoi la facultate. Familia e respectabilă, mai ales doamna Grădinaru este respectată în comună. Vă dați seama că are foarte multe neamuri acolo. Bunica Mirabelei trăiește, are verișori”, a declarat Ionel Chitarcu, primar în Zăpodeni, pentru fanatik.ro.

Decizia Guvernului Bolojan ca pensiile de peste 3.000 de lei să nu mai fie scutite de plata CASS-ului (10%), astfel că soacra lui Nicușor Dan, Liliana Grădinaru, va lua mai puțini bani decât se aștepta la depunerea cererii de pensionare.

Pensia soacrei președintelui Nicușor Dan

O învățătoare cu 40 de ani de experiență și cu toate gradațiile în CV poate primi o pensie între 4.500 și 5.500 lei. Salariul unui învățător cu studii medii și cu peste 25 de ani vechime poate depăși 8.500 lei.

Prima de pensionare amânată este o altă surpriză neplăcută pentru cei care se pensionează în a doua parte a lui 2025, inclusiv pentru Liliana Grădinaru. În valoare de două salarii, prima s-a amânat pentru 2026.

Liderul senatorilor USR, despre reforma administrației locale: ”Putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul, nu o perdea de fum”
Liderul senatorilor USR, despre reforma administrației locale: ”Putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul, nu o perdea de fum”
Reforma administrației publice locale este necesară, iar USR nu va fi de acord cu o formă „îndulcită”, care să fie o ”perdea de fum”, a declarat Ștefan Pălărie, liderul senatorilor...
Programul oficial al vizitei premierului la Bruxelles. Bolojan se întâlnește cu trei comisari europeni. Despre ce vor discuta
Programul oficial al vizitei premierului la Bruxelles. Bolojan se întâlnește cu trei comisari europeni. Despre ce vor discuta
Guvernul a anunțat luni, 22 septembrie, programul oficial al vizitei premierului Ilie Bolojan la Bruxelles. Potrivit datelor transmise de către reprezentanții Guvernului, la ora 11.30,...
#soacra Nicusor Dan, #pensie, #profesori pensionari, #mirabela gradinaru, #guvernul bolojan , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum au reusit trei mici producatori sa nu-si mai vanda munca pe nimic. "Acum nu fac fata comenzilor"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sondajul care dă fiori partidelor tradiționale. Câți români sunt dispuși să voteze un partid nou la următoarele alegeri și câți ar vrea înlocuirea celor existente
  2. Liderul senatorilor USR, despre reforma administrației locale: ”Putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul, nu o perdea de fum”
  3. Programul oficial al vizitei premierului la Bruxelles. Bolojan se întâlnește cu trei comisari europeni. Despre ce vor discuta
  4. Ministrul Mediului spune că moțiunea AUR împotriva sa este plină de fake news-uri. "Sunt în căutare doar de imagine și like-uri pe TikTok, nu și de soluții reale pentru cetățeni”
  5. Scandalul „listelor negre” de la Guvern ia amploare. Sindicatul angajaților cere intervenția instituțiilor europene pentru „practici abuzive”
  6. Ce pensie are soacra lui Nicușor Dan, după 45 de ani ca învățătoare. Prima de pensionare, eliminată de Guvernul Bolojan
  7. Captivi în propria indignare
  8. Ultimatum PSD pentru Bolojan. Un fost ministru sugerează că premierul face jocurile marilor retaileri. "Dacă nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament"
  9. Opulență pentru George Simion. Liderul AUR și-a serbat ziua de naștere la un restaurant de lux, cu miei la proțap și mare fast, deși neagă evenimentul
  10. Conspirația „Marii înlocuiri” și mișcările anti-imigrație din întreaga lume. Cum se pregătește AUR pentru o nouă etapă a discursului extremist est-european