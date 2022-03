O rachetă a armatei ruse a lovit vineri, 4 martie, o şcoală în oraşul ucrainean Jitomir, pe care a distrus-o în totalitate. Autorităţile locale presupun că ruşii ar fi avut ca ţintă clădirea Administraţiei, însă racheta s-a îndreptat asupra şcolii din localitate.

De asemenea, a fost lovit un bloc de locuinţe din imediata vecinătate a şcolii, dar şi o casă, care a fost distrusă în totalitate.

Russia strikes without distinction between civilian and military elements. In the morning, the school targeted by the Russian forces in Jitomir turned into rubble. pic.twitter.com/5Qag998wD8

Un deputat în Rada locală, Alex, povestește că vineri, fetiţa sa a împlinit şapte ani, iar "cadoul" oferit de ruşi a fost bombardarea Şcolii 25, unde micuţa învaţă.

"Noi suntem aici, cu copii cu tot. Viaţa a fost bună până acum, dar suntem pregătiţi pentru ceea ce este mai rău. O să fie repede victoria noastră, altă variantă nu avem decât să luptăm până la capăt. Ieri au bombardat Şcoala 25. La această şcoală învaţă şi cei doi copii ai mei. Fetiţa este în clasa I şi ieri a fost ziua ei şi, când a împlinit şapte ani, şcoala a fost bombardată", a povestit Alex.

Bombardamentele ruseşti au afectat, de asemenea, şi spitalul din Jitomir. În zona respectivă au căzut, pe 1 martie, două bombe, care au distrus cel puţin zece case, provocând decesul a trei persoane, dintre care doi copii.

Raidurile armatei ruseşti au vizat aeroportul din oraşul aflat la aproximativ 100 de kilometri de frontiera cu Belarus, dar şi fabrica de tancuri aflată în vecinătatea acestuia.

Consequences of the Russian airstrike on Jitomir The balance sheet of the attacks on civilian buildings is not yet known. Rescuers struggle to remove debris #Russia #Ukraine #RussiaUkraine #Ukraine #Russia #StopRussia #StopPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/bVeXqR9xEY