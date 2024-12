Sondă NASA, mai aproape ca niciodată de Soare. "Viteza ameţitoare atinsă de aceasta în timpul apropierii de astrul incandescent din centrul sistemului nostru planetar" VIDEO

Sonda spaţială Parker, a agenţiei spaţiale americane NASA, a trecut marţi, 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, mai aproape ca niciodată de Soare, pentru a-i studia atmosfera, transmite AFP.

Lansată în august 2018 pentru o misiune de şapte ani, sonda Parker trebuie să aprofundeze cunoştinţele ştiinţifice despre steaua noastră, în special pentru a dezvălui secretul furtunilor solare, care pot avea un impact asupra comunicaţiilor terestre.

Sonda urma să treacă pe lângă Soare marţi, 24 decembrie, la ora 11:53 GMT, la o distanţă de 6,2 milioane de kilometri de suprafaţa stelei, un record de apropiere.

HAPPENING RIGHT NOW: NASA’s Parker Solar Probe is making its closest-ever approach to the Sun! 🛰️ ☀️

More on this historic moment from @NASAScienceAA Nicola Fox 👇

Follow Parker’s journey: https://t.co/MtDPCEK6w6#3point8 pic.twitter.com/Bq85XFa1QS