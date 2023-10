Soarta ostaticilor israelieni capturați de Hamas: ”Sunt numere care până acum erau de neimaginat” VIDEO

Gruparea palestiniană Hamas a reușit să captureze un număr mare de civili şi militari israelieni, ținuți ostatici în Fâşia Gaza.

Unii sunt în viaţă şi despre alţii se presupune că au murit, a afirmat purtătorul de cuvânt lt. col. Jonathan Conricus.

Copii, femei, bătrâni şi persoane cu dizabilităţi se numără printre cei răpiţi, a spus el.

”Sunt numere care până acum erau de neimaginat”, a afirmat el. ”Acest lucru va contura viitorul acestui război”, a adăugat acesta.

Hamas afirmă că numărul israelienilor capturaţi este ”de câteva ori mai mare” de câteva zeci şi că ei au fost duşi în locaţii din Fâşia Gaza.

Premierul israelian benjamin Netanyahu a afirmat că Hamas este responsabilă de bunăstarea lor şi că Israelul ”îşi va regla conturile cu oricine le face rău acestora”.

Filmările arată israelieni luaţi din casele lor

Sunt numeroase videoclipuri care circulă online care pretind că înfăţişează cetăţeni israelieni în mâinile luptătorilor Hamas.

Într-o filmare verificată de BBC apare o camionetă care se deplasează prin mulţime, în Fâşia Gaza, în care se pretinde că se află ostatici israelieni.

O alta, geo-localizată în Gaza Strip, arată o femeie desculţă care este trasă din portbagajul unei camionete cu mâinile însângerate legate la spate.

Cuplu luat de la o petrecere în aer liber

Unii ostatici ar fi fost luaţi de la o petrecere în aer liber din Kibbutz Re'im, o suburbie a oraşului Ofakim din sudul Israelului – nu departe de Gaza.

Martorii au declarat presei israeliene că atacatori pe motociclete au început să tragă în participanţi, iar mulţi dintre aceştia sunt daţi dispăruţi.

Imaginile postate pe reţelele sociale, dar neverificate de BBC, par să arate o femeie care participa la petrecere răpită şi ţinută de doi bărbaţi pe o motocicletă.

Femeia a fost identificată de fratele partenerului ei Moshe Or ca fiind o israeliancă pe nume Noa Argamani.

El a declarat-o dispărută înainte să o vadă pe ea şi pe fratele său în imagini, ambii ţinuţi de mai mulţi luptători.

”Am văzut-o pe Noa speriată, nu îmi pot imagina ce este în mintea ei – ţipând panicată pe o motocicletă”, a declarat Or pentru televiziunea israeliană Channel 12.

Un video ulterior – şi aceste neverificat de BBC – pare să o arate când bea apă, într-o încăpere din Gaza.

Situaţia ostaticilor din oraşele israeliene

În afara Fâşiei Gaza, forţele armate israeliene i-ar fi eliberat pe civilii israelieni care erau ţinuţi ostatici în două locaţii din sud.

În Kibbutz Be'eri, ostaticii care erau ţinuţi într-un restaurant au fost salvaţi după 18 ore, au relatat televiziunile israeliene.

Presa israeliană sugerează că până la 50 de persoane erau ţinute acolo.

O femeie, Ella, a declarat pentru Reuters că s-a baricadat într-un adăpost din oraş timp de câteva ore.

”Putem auzi focuri de armă, ni s-a spus că teroriştii sunt în restaurant, auzim multe împuşcături”, a spus ea.

”Am pierdut contactul cu familia mea. Ştiu că tatăl meu a fost răpit… nimeni nu ne spune ce se întâmplă. Nu ştiu dacă mama mea este în viaţă”, a afirmat ea.

O filmare verificată de BBC arată oameni desculţi conduşi pe o stradă de către luptători, la Be'eri. Nu este clar dacă aceşti oameni sunt cei ţinuţi ostatici la restaurant.

Între timp, la Kibbutz Urim, o suburbie a oraşului Ofakim, doi israelieni au fost salvaţi după ce au fost ţinuţi ostatici de luptători Hamas într-o casă timp de câteva ore, potrivit televiziunii publice israeliene Kan.

Oameni înarmaţi au intrat în oraş şi au deschis focul asupra localnicilor care încercau să ajungă în adăposturi după ce sirenele de rachete s-au auzit în oraş, a relatat presa israeliană.

Cei doi localnici rămăseseră în apartamentul lor când patru luptători i-au luat ostatici. Luptătorii au fost ucişi ulterior de forţele israeliene.

Trei soldaţi israelieni au suferit răni uşoare şi moderate în timpul salvării, a relatat Kan.

