Un șobolan uriaș a „atacat” clienții unui restaurant McDonald's. "Nu voi mai merge niciodată”

Angajații McDonald's din Marea Britanie ar fi ucis „în mod inuman” cu o mătură un șobolan uriaș, temându-se că ar putea ataca copiii, scrie Daily Star.

O mamă îngrozită, Camilla Oladokun, a spus că nu va mai mânca niciodată la acest fast-food după ce ea și fiica ei, Jana, în vârstă de trei ani, au fost atacate de o rozătoare uriașă la restaurantul din Londra Westfield Stratford City.

O tânără de 21 de ani a spus că a fost „dezgustată” când personalul a lovit rozătorul până la moarte, făcându-i pe clienții care priveau să „țipe de groază”.

În filmările care s-au răspândit pe rețelele de socializare, rozătoarea poate fi văzută alergând pe podeaua restaurantului și ascunzându-se în spatele scaunelor, în timp ce angajații McDonald's încearcă în grabă să-l prindă.

„Muncitorii vorbeau foarte tare și părea că se întâmplă ceva. Unul dintre ei avea o mătură și atunci am văzut ceva alergând pe podea. Mi-am scos telefonul dar l-am văzut că vine spre mine.În acel moment am oprit înregistrarea pentru că a trebuit să-mi iau fiica. Mi-era teamă că o va ataca.Șobolanul alerga literalmente în jurul nostru și mi-era teamă că va face ceva. Știu că ar putea fii agresivi, pot musca, ceea ce poate duce la probleme. Nu aveam griji de mine, pur si simplu nu-l doream lângă bebelus. A fost imens. Nu am vazut niciodata un șobolan atat de mare", a spus tânără mamă.

După ce au prins rozătoarea, angajații McDonald's au început să-l „bată” până la moarte cu o mătură.

"Nu voi mai merge niciodată la McDonald's în Marea Britanie. Dacă va trebui, nu va fi în această zonă", a spus clienta nemulțumită, care a spus că va boicota fast food-ul de acum înainte.