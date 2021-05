Cum se vede situatia pandemica din spitale. Dr. Mahler: "Mergem intr-o directie buna, dar trebuie sustinuta de fiecare in parte"

"Din punctul meu de vedere se duc intr-o directie buna, directie care se resimte si in spitale. Cel mai bun indicator este numarul de pacienti in ATI care este in scadere progresiva. Si chiar daca in unele zile avem un numar mare de decese, este de asteptat sa se intample acest lucru tinand cont de pacientii din ATI care sunt peste 1.000 in acest moment.Era de asteptat sa avem un numar de cazuri putin mai mare fata de cele diagnosticate zilele trecute, cand numarul de teste a fost mai scazut", a precizat doctorul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta pentru Ziare.com.Medicul a mai aratat ca desi directia este una buna, aceasta trebuie sustinuta de fiecare persoana in parte."Cei care doresc sa se vaccineze sa faca acest lucru cat mai repede, pentru ca este singura solutie pe care o avem pe termen mediu si lung pentru a reveni cat mai repede la o viata cat mai apropiata de normal", a mai aratat doctorul Mahler.Medicul Beatrice Mahler a mai precizat ca la Institutul Marius Nasta sunt in prezent paturi libere si ca in acest moment se face igienizarea Sectiei de terapie Intensiva."Avem paturi libere, insa pot sa spun ca noi acum am intrat intr-un proces de igienizare a Sectiei de Terapie Intensiva. Ieri tocmai am terminat dezinfectia si curatenia terminala in spital , pe cele sapte paturi care de ieri sunt din nou functionale, iar in terapia mobila, pe masura ce pacientii sunt externati, vom face si acolo proceduri de dezinfectie si curatenie terminala.Este un lucru pe care nu l-am mai facut de doua luni, pentru ca nu a fost posibil. Insa aceasta perioada ne permite sa facem aceste proceduri absolut necesare pentru ca nu trebuie sa uitam ca infectiile asociate actului medical sunt o realitate si nu le putem trata corespunzator decat prin diagnostic si prin astfel de masuri de curatenie si de dezinfectie care trebuie sa fie periodice si trebuie sa respecte procedurile pe care le avem in spital", a mai precizat managerul Institutului Marius Nasta.Conform celui mai recent raport privind situatia pandemiei de coronavirus din tara noastra, pana in prezent au fost confirmate 1.060.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19) iar 1.002.985 de pacienti au fost declarati vindecati.