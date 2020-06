A promis, dar n-a livrat. Unde e biblioteca gratuita anuntata de Firea pentru copiii Capitalei?

Ziare.

Consiliul General a adoptat pe 11 mai, la propunerea Gabrielei Firea, o hotarare prin care i-a dat Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) unda verde sa se asocieze cu Fundatia Ludmila Vidrascu, in vederea crearii unei biblioteci virtuale pentru elevii bucuresteni. Cea care urma sa creeze aceasta biblioteca virtuala, numita bucuresti.citeste.ro, era Fundatia Ludmila Vidrascu, reprezentata de Dan Vidrascu. Acesta este director general al Editurii Litera si fost director general al retailerului Elefant.ro.In context, Consiliul General a decis ca PMB va plati un abonament lunar de 24,95 lei pentru fiecare elev care va accesa cel putin doua titluri din biblioteca virtuala creata de fundatie.Per total, PMB a creat un buget de aproape 3,5 milioane de lei pentru subventionarea abonamentelor a 20.000 de elevi, vreme de 7 luni. Adica din iunie pana in decembrie, inclusiv.In sedinta in care s-a discutat despre proiect, mai multi consilieri generali ai PNL si USR au sustinut ca planul creat de PMB este plin de vicii.Inainte de toate, din cauza ca nu era clar daca biblioteca virtuala exista deja sau nu. Si nici nu se intelegea din proiectul de hotarare ce titluri urmau sa poata fi accesate prin intermediul ei. Erau acolo carti selectate cu ajutorul unor cadre didactice sau erau carti alese la intamplare?a cerut inca de pe 8 mai detalii despre aceasta biblioteca virtuala de la PMB si de la directorul Editurii Litera, Dan Vidrascu. N-am primit raspuns nici pana astazi.In schimb, la solicitarile consilierilor generali, Dan Vidrascu a declarat ca vrea sa aduca in respectiva biblioteca virtuala "branduri mari, cum ar fi National Geografic si Oxford University Press, acoperind un numar vast de domenii".Tot potrivit lui Vidrascu, "pentru a accesa aceste carti in Google Books, un parinte ar trebui sa dea 30.000 lei. Iar sa le cumpere fizic, l-ar costa 40.000 de lei.In platforma, daca PMB va subventiona, se vor putea accesa gratuit de catre elevi. Iar peste cele 20.000 de abonamente subventionate, pentru ceilalti utilizatori, plata va fi asigurata de Asociatia Culturala Ludmila Vidrascu".Consilierul PNL Catalin Deaconescu a sesizat inca de la inceputul lunii mai ca e absurd ca PMB sa bugeteze subventionarea accesului pentru luna iunie la aceasta biblioteca virtuala, de vreme ce ea nu exista si e putin probabil sa poata fi creata intr-un timp atat de scurt.Iar pe 1 iunie - de Ziua Copilului - Catalin Deaconescu a revenit cu o postare in care semnala ca biblioteca nu e gata. In consecinta, intrebarea e: pentru ce a alocat PMB banii publici destinati subventionarii a 20.000 de abonamente pentru elevi?Potrivit Ruxandrei Simion - directorul Prodeus, care reprezinta PMB in cadrul acestui proiect - un abonament va fi platit catre Asociatia Ludmila Vidrascu doar daca elevul va accesa lunar cel putin doua carti din biblioteca virtuala. Or, asta inseamna ca daca biblioteca virtuala nu exista nu se dau nici bani.Oricum ar fi - de vreme ce PMB a creat un buget pentru 7 luni de subventionare a accesului la aceasta biblioteca - e limpede ca a considerat ca elevii o vor putea folosi inclusiv in luna iunie. Si se pare ca s-a inselat.Problema nu tine doar de cheltuirea banilor, ci si de strategie. Daca avea 3,5 milioane de lei disponibili, de ce nu a gasit PMB o alta solutie, pentru a le asigura elevilor acces la o biblioteca virtuala functionala? Ramane sa aflam.Gabriela Firea a refuzat sa explice de ce si in baza caror criterii a selectat Fundatia Ludmila Vidrascu pentru o colaborare, in vederea crearii si deschiderii pentru elevi a unei biblioteci virtuale. In schimb, Firea a spus ca e receptiva si la alte oferte similare.Reamintim ca si in 2018, tot in urma unei controverse, Consiliul General a votat participarea cu un capital de 2,5 milioane de lei la un proiect pentru Centenarul Marii Uniri, implementat in parteneriat cu Fundatia Ludmila Vidrascu.