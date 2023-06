Aberatia zilei: Jocuri de apa pe ploaie torentiala

Meteorologii au emis o avertizare de vreme rea, inclusiv ploi si vant, ceea ce bucurestenii au simtit din plin inca de luni dimineata.

In acelasi timp, Primaria Sectorului 2 a vrut sa le faca o "surpriza" celor care tranziteaza Soseaua Pantelimon, la intersectie cu Iancului, odata cu venirea primaverii.

Astfel, desi lucrarile la liniile de tramvai continua in acelasi ritm al ultimilor doi ani, soferii, calatorii din RATB si pietonii deopotriva se pot "bucura", in lungile minute de asteptare de la semafoarele din aglomeratia permanenta din jurul fantanii, de jocul coordonat al jeturilor de apa.

Nu conteaza nici ca afara bate vantul si ploua puternic, nici ca pe langa semeata fantana nu mai trec tramvaiele dinspre Soseaua Iancului de aproape doi ani. Apa tasneste la fel de puternic ca intr-o zi caniculara.

Avertizare meteo: Ploi insemnate cantitativ, ninsori si vant puternic

Lucrarile la carosabil si la liniile de tramvai, cuprinse intre Piata Iancului si Cora Pantelimon, au inceput in luna iunie 2013, deci in urma cu aproape doi ani, urmand sa se incheie la sfarsitul lui 2014. Numai ca este deja aprilie 2015, iar sinele de tramvai sunt departe de a fi instalate.

In imagini se poate vedea cum jeturile de apa ale fantanii sunt spulberate de vantul care face ca temperatura de 4 grade Celsius sa se resimta cu cateva grade mai putin.

Meteo: Cod galben de vreme urata - ploi si ninsori

Totusi, bucurestenii au si un alt motiv de "bucurie" - pe langa jocurile fantanii, Capitala nu este vizata de avertizarea cod galben de vant puternic si ploi abundente, astfel ca cei care locuiesc in zona sau trec pe langa fantana din sectorul pastorit de Neculai Ontanu se pot bucura de fantana la adapostul doar al unei umbrele, unui palton si eventual al unui fular, traversand cu bagare de seama printre baltile aparute in namolul unde ar trebui sa fie liniile de tramvai.

Vine iarna, Oprescu ingheata lucrarile - o sosea importanta, lasata ca dupa razboi

In luna octombrie, Primaria Capitalei a decis sa opreasca lucrarile de modernizare la Soseaua Pantelimon. Lucrarile au fost reluate in primavara, insa artera arata in continuare ca dupa razboi, pentru ca muncitorii au apucat sa taie copacii de pe margine si sa sape santuri.

ABERATIE, aberatii, s.f. 1. Abatere de la ceea ce este normal sau corect. 2. Ceea ce este inadmisibil, absurd; absurditate, ineptie, prostie.

