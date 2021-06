Bulevardul Vasile Milea din Bucuresti a fost impartit si redenumit. Ce nume vor purta cele doua noi tronsoane

Modificarea numelui Bulevardului General Vasile Milea vine la initiativa consilierului municipal PNL Catalin Deaconescu, care considera schimbarea ca fiind o reparatie morala.Vechiul bulevard va fi impartit in doua tronsoane care vor purta numele unor personalitati asociate cu lupta impotriva comunismului. Portiunea dintre Splaiul Independentei si Bulevardul Iuliu Maniu se va numi Bulevardul Doina Cornea, dupa numele profesoarei din Cluj, simbol al luptei anticomuniste. Timp de aproape un deceniu, Doina Cornea a fost intr-o lupta permanenta cu securtitatea, a tiparit si distrubuit manifeste, a publicat texte anticomuniste, pentru care a fost incarcerata timp de 6 cateva saptamani. Securitatea a urmarit-o permanent pana la Revolutia din 1989 . Intre Bd. Iuliu Maniu si Bd. Drumul Taberei, noul Bulevard va purta numele generalului Paul Teodorescu, comandant al Academiei Militare, subsecretar de stat, secretar de stat si ministru al Aerului si Marinei intre 1935 si 1940. Dupa 1945, acesta a fost fost deposedat de bunuri de regimul comunist si condamnat la 10 ani de munca silnica la Canal.Tot astazi a fost aprobata infiintarea Pietei Ion Ratiu la intersectia strazii Ion Brezoianu cu strada George Vraca si strada Matei Millo. In referatul de aprobare a deciziei se arata ca hotararea vine spre recunoasterea meritelor reprezentantului PNTCD, care a militat constant pentru restabilirea democratiei in Romania. Dupa intoarcerea din exil, 1990, Ratiu a reconstruit Partidul Taranesc alaturi de Corneliu Coposu , noteaza Buletin de Bucuresti