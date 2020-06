Circ cu imbranceli la conferinta in care Nicusor Dan face bilantul administratiei Firea

- stire in curs de actualizare -

Inca de zilele trecute, Nicusor Dan a anuntat ca va organiza, intr-un spatiu public deschis de pe Soseaua Prelungirea Ghencea o conferinta de presa in care va face bilantul administratiei Firea, pe domenii de activitate.Vineri dimineata, la conferinta s-a prezentat si viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. Acesta a spus ca, de vreme ce conferinta e 'de bilant', atunci are dreptul sa prezinte realizarile administratiei pe care o reprezinta.Badulescu a adus cu sine si un dulap. Potrivit viceprimarului, scopul era acela de a transmite ca "Nicusor Dan a iesit din dulap" in cursa pentru Primaria Capitalei.Nicusor Dan a impins dulapul adus de Badulescu intr-un sant de pe marginea drumului.Inca din primele momente ale conferintei, Badulescu s-a apropiat de pupitrul la care statea Nicusor Dan si a inceput sa vorbeasca in paralel cu acesta.Dupa doar cateva minute, Nicusor Dan s-a enervat si l-a imprns pe Badulescu de langa pupitru. Viceprimarul a continuat, insa, sa il bruieze pe candidatul USR si PNL la functia de primar general al Capitalei.Practic, la fiecare afirmatie a lui Nicusor Dan, intervine si Aurelin Badulescu.Ba, in scurt timp, Badulescu a inceput sa i se adreseze lui Nicusor Dan cu expresii de tipul "uite cum te injura lumea!" si "te-a lasat Barna pe drumuri, iar acum ai ajuns sa vorbesti aici"!Potrivit lui Nicusor Dan, desi in Bucuresti exista companii de IT de talie internationala, PMB prefera sa lucreze cu propria firma de profil, care n-ar fi in stare nici macar "sa sincronizeze doua semafoare".Si tot conform candidatului sprijinit de PNL si USR la functia de primar general al Bucurestiului, desi in oras - din punct de vedere al dezvoltarii - mediul privat e in secolul al XXI-lea, administratia e abia la nivelul anilor 1930 ca eficienta, si "in epoca fanariota" ca mentalitate.Printre altele, Nicusor Dan a spus ca desi Gabriela Firea a promis revolutie in trafic, de fapt congestia de pe drumurile publice a crescut, in mandatul acesteia. Iar bucurestenii ar petrece acum, anual, nu mai putin de 9 zile in trafic.In plus, Nicusor Dan a sustinut ca Gabriela Firea a investit foarte putin in infrastructura, desi a promis multe.Une peste alta, in loc sa se imbunatateasca, de fapt conditiile de trai s-au inrautatit, in timpul mandatului Gabrielei Firea, a mai spus Nicusor Dan.La un moment dat, la locul conferintei a oprit un cetatean care circula cu mopedul pe Prelungirea Ghencea. Acesta a inceput sa strige la Aurelian Badulescu, acuzandu-l pe viceprimar pentru problemele de trafic de pe sosea.Initial, Badulescu i-a dat omului raspunsuri politicoase de tipul "Da, aveti dreptate, sunt probleme, asa este!" si "Ne cerem scuze, a trebuit sa facem si ce n-au facut altii, inaintea noastra!".Dupa numai cateva minute, insa, Badulescu a inceput sa tipe la cetatean, acuzandu-l ca a luat bani."Nu te stiu eu? Crezi ca nu stiu cine esti? Da inapoi banii pe care i-ai luat!", a tipat Badulescu la cetateanul care i-a cerut explicatii.