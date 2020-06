Cladirea Operei din Timisoara va fi scanata cu camere video, pentru identificarea a doua posibile statui in pereti

Ziare.

com

Identitatea personajelor reprezentate de cele doua statuete nu poate fi stabilita, intrucat aceia care au trait in perioada in care ele erau vizibile nu mai traiesc, iar fotografiile care infatiseaza statuetele sunt din plan indepartat si nu pot fi identificate clar chipurile."Am dat aceasta tema firmei care executa lucrarile si am cerut ca in momentul in care este potrivit, din punct de vedere al stadiului tehnologic, sa lamurim acest aspect al statuilor, sa-l facem, sa vedem daca acele statui mai sunt acolo sau nu. Probabil ca se va practica un orificiu si in fiecare nisa se va introduce o camera video.Daca sunt, va trebui avizul Comisiei de monumente de la Bucuresti pentru a vedea ce facem cu ele, pentru ca este vorba despre un monument istoric, dar este si o problema a arheologilor, chiar daca nu se intervine in pamant, ci intr-un perete al unei cladiri monument", a detaliat, marti, pentru Agerpres, primarul Nicolae Robu.Atat arhitectii, cat si istoricii orasului sustin prezenta statuetelor in respectivele lacasuri, dar nimeni nu poate sa precizeze pe cine infatiseaza. Unii spun ca ele ii reprezinta pe imparatul Franz Iosef si pe imparateasa Sisi, altii sustin ca ar fi doua ipostaze ale imparatului Franz Josef, in timp ce reprezentantii Operei se asteapta sa iasa la iveala cele doua muze, Thalia (a comediei) si Euterpe (a poeziei lirice)."Sigur exista statuetele, nu doar se banuieste. Stiu ca ele sunt incastrate in perete. Ceea ce este de dorit din punctul nostru de vedere, al celor care ne ocupam de cultura si de arta si avem si un bagaj de cunostinte istorice, este sa lasi in perete statuile, sa fie vizibile.Sa demantelezi si sa-l lasi acolo pe Franz Josef, pentru ca asa s-a numit teatrul atunci, 'Franz Josef', la intemeierea sa (1871-1875), iar proiectul este facut de doi arhitecti de la Viena, Helmer si Fellner, constructori a numeroase sali de teatru din Europa - Budapesta, Viena, Odessa", declara, pentru Agerpres, inainte de intrarea in renovare a cladirii, directorul Muzeului de Arta Timisoara, istoricul Victor Neumann.Cladirea care adaposteste Opera Nationala Romana Timisoara (ONRT), Teatrul National, Teatrul German de Stat si cel Maghiar a intrat in renovare in toamna trecuta si va beneficia de lucrari de reabilitare a exterioarelor in valoare de 632.000 de lei (fara TVA), suma urmand sa fie suportata de la bugetul local.