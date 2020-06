Cum justifica Primaria Sectorului 1 ca a cumparat echipamente medicale de milioane de euro fara licitatie de la firma unui pesedist

Ce cumpara primaria cu zeci de milioane de lei si de ce nu s-a facut licitatie

Firma unui fost consilier general PSD, afaceri de milioane de lei cu statul

Livia Iuliana Gomes, director al Complexului Multifunctional Caraiman, alaturi de primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache. Foto: Arhiva Facebook/Complexul Multifunctional Caraiman

La finele lunii martie, Complexul Multifunctional Caraiman (aflat in subordinea Primariei Sectorului 1) a cumparat - in urma unei negocieri directe, fara publicare prealabila a procedurii - nu mai putin de 2.700 de dispozitive pentru realizarea de holtere EKG. Anuntul a fost publicat in Sicap abia pe 31 mai.Suma pe care o va achita Centrul Multifunctional pentru aceste aparate se ridica la 54 de milioane de lei (circa 11,1 milioane de euro).Cum suma pentru aceasta achizitie este foarte mare, o incredintare directa ridica suspiciuni. Tocmai de aceea, europarlamentarul Clotilde Armand - si condidat USR la functia de primar al Sectorului 1 - a anuntat ca partidul sau a sesizat deja DNA, in acest caz.Iata care este, de fapt, problema acestei achizitii, catre cine merg banii, dar si cum s-a ajuns aici.De fapt, holter EKG este numele unei investigatii medicale cardiologice. Aceasta presupune monitorizarea ritmului cardiac al unui pacient nu intr-un anumit moment - cum se face cu un aparat EKG clasic - ci pe o perioada de timp (de regula pana la 48 de ore).Practic, pe pieptul pacientului se aplica niste electrozi conectati la un mic aparat portabil (pe care persoana trebuie sa il aiba permanent asupra sa, pe durata analizei). Acest sistem inregistreaza continuu modul in care functioneaza inima pacientului.La finalul investigatiei, electrozii se dezlipesc de pe trupul pacientului, iar micul aparat portabil este conectat la un calculator, permitandu-i medicului cardiolog sa descarce informatiile si sa traga concluzii.La ce ne trebuie asemenea aparate? Ei bine, de fapt, intr-o tara in care bolile cardiovasculare sunt principala cauza de deces, pare o idee buna ca medicii sa primeasca astfel de dispozitive si sa le foloseasca pentru a monitoriza starea de sanatate a populatiei.Intrebarea este: de ce ar cumpara Primaria Sectorului 1 (prin Complexul Multifunctional Caraiman) atat de multe holtere prin incredinatare directa? Nimic nu indica faptul ca ar fi vreo graba atat de mare, incat sa nu se organizeze o licitatie la care sa vina cu oferte cat mai multi furnizori de astfel de echipamente. Intr-o astfel de situatie, poate ca administratia Sectorului 1 ar obtine chiar un pret mai bun pentru echipamente!Ei bine, potrivit anunturilor din Sicap, Complexul Multifunctional Caraiman a precizat ca a cumparat direct aceste holtere din cauza ca acum traim o "extrema urgenta determinata de evenimente care nu puteau fi prevazute de catre autoritatea contractanta si in conformitate cu conditiile stricte prevazute de directiva".In afara cazului in care prin Sectorul 1 ar exista si alte amenintari majore la sanatatea publica despre care nu s-a anuntat inca nimic, intelegem ca "evenimentele care nu puteau fi prevazute" se refera la pandemia cauzata de noul coronavirus.Dar - potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica (GCS) - la acest moment putin peste 4.700 de romani sunt internati cu COVID-19, in intreaga tara.Iar in aceste conditii de ce este nevoie repede de 2.700 de holtere EKG doar in Sectorul 1 al Capitalei? E foarte greu de spus.Cert este ca firma care castiga bani de pe urma faptului ca administratia Sectorului 1 se grabeste nu e deloc straina de contractele cu statul. Iata despre ce este vorba.Minimed Solution SRL, firma care furnizeaza holterele, ii apartine integral, potrivit portalului de business listafirme.ro, omului de afaceri Mihai Peptan.Peptan a fost consilier general PSD pana in 2016. Ulterior, Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat ca fostul consilier a fost incompatibil cu functia, in timpul mandatului. Motivul: Minimed Solutions a incheiat contracte in valoare de 438.030,39 de lei (circa 96.610 euro) cu trei spitale clinice aflate chiar in administrarea Primariei Capitalei.La acest moment, Peptan nu mai este consilier general. Dar continua sa faca afaceri banoase cu statul.Spre exemplu, pe 4 septembrie 2019, Minimed Solution SRL a castigat un contract pentru furnizarea, tot catre Complexul Multifunctional Caraiman, a altor holtere EKG si a unui soft pentru dispecerat de ambulanta. Valoarea contractului era de 8,75 de milioane de lei.La acel moment, potrivit caietului de sarcini din Sicap, Complexul Multifunctional Caraiman a cumparat 300 de holtere: 250 cu 3 canale si 50 cu 12 canale.Iar in primavara acestui an a extins acesl sistem, cumparand de 9 ori mai multe holtere.Pentru electrozii cu care sa functioneze respectivele holtere EKG, Complexul Multifunctional Caraiman n-a mai facut, insa, licitatie. In schimb, a atribuit contractul prin cumparare directa. Iar anuntul a aparut in Sicap pe data de 2 iunie 2020.Asa se face ca tot Minimed Solutions va livra catra Complex electrozi de nu mai putin de 2,1 de milioane de lei.Motivul pentru care s-a ales cumpararea directa pentru electrozi este acelasi: "extrema urgenta determinata de evenimente care nu puteau fi prevazute de catre autoritatea contractanta si in conformitate cu conditiile stricte prevazute".Nu in ultimul rand, tot Minimed Solution a castigat licitatia lansata pe Complexul Multifunctional pentru furnizarea si montarea unui aparat RMN. Valoarea acestui contract este de 3,6 milioane de lei.Director al Centrului Multifunctional Caraiman este Iuliana Livia Gomes. Aceasta a fost primar in comuna ialomiteana Sfantu Gheorghe.ANI a declarat-o si pe Gomes incompatibila cu functia, din cauza ca intr-un interval din anii 2009 - 2010 era si edil, dar si administrator in cadrul unei firme.La acel moment, prefectul de Ialomita a spus ca nu poate pune in aplicare decizia, invocand mai multe motive. ANI a amendat Prefectura Ialomita. Dar Gomes si-a dus mandatul la bun sfarsit.Potrivit CV-ului, inainte de a fi primar, aceasta a lucrat ca jurist, in mediul privat, dar si la Consiliul Judetean Ialomita. Livia Iuliana Gomes are, pe langa studiile juridice de licenta, doua masterate: unul in managementul securitatii nationale (la Academia de Informatii Mihai Viteazul) si al doilea in managementul serviciilor sociale.