Defrisarile continua in Sectorul 3: Oamenii lui Negoita nu se mai opresc din taiat copaci pentru a face parcari

Sursa video: Gabriel Kolbay/Ziare.com

Sursa foto: Gabriel Kolbay/Ziare.com

Ce lucrari se fac pe strada Armenis si in baza caror documente?

Ziare.

com

A trecut deja o luna de cand muncitorii Primariei Sectorului 3 au inceput retrasarea trotuarelor de pe strada Armenis.La inceput, lucrarile pareau chiar de folos. Asta, pana pe 29 aprilie, cand muncitorii au taiat fara motiv un arbore de peste 16 metri inaltime . L-au facut bucati, in cateva ore.a incercat, la acel moment, sa afle de ce taie muncitorii arborele. Am cerut chiar sprijinul Politiei Locale de la Sector 3, care ne-a "avertizat" sa ne vedem de treaba si sa nu mai deranjam.Cand i-am intrebat daca au avize care sa le permita taierea arborelui si sa transporte lemnul, muncitorii s-au balbait. Unii au spus ca acte exista, dar nu le au la ei. Altii au spus ca au acte, dar - din motive doar de ei intelese - un ni le pot arata. Apoi au recunoscut ca, de fapt, unele dintre acte nu exista.In cele din urma, venit pe santier, primarul Robert Negoita a recunoscut: e foarte posibil ca arborele sa se fi defrisat fara avize. Poate ca ele vor veni. Sau poate ca un vor veni. Conta prea putin, potrivit primarului, care a spus ca va face ce crede ca e bine pentru oameni. In acest caz, vorbim despre parcari in loc de spatii verzi. Iar daca se va dovedi ca actiunile sale sunt ilegale, Robert Negoita a spus ca isi asuma riscul de a fi amendat.Taiarea arborelui de peste 16 metri n-a fost, insa, decat inceputul distrugerii spatiilor verzi de pe strada Armenis.In urma cu o saptamana, muncitorii au inceput sa rascoleasca cu un excavator gradinile din fata blocurilor de pe strada. Asa se face ca jumatatea din suprafata unora dintre gradini a disparut.Anterior, Robert Negoita declarase pentru ca nu distrige spatii verzi, in sector . Si ca suprafetele ocupate, la retrasarea trotuarelor, nu sunt spatii verzi, ci "pamant gol".In plus, mai spunea Robert Negoita, la retrasarea trotuarelor arborii nu se taie. Dimpotriva, trotuarele sunt construite in jurul arborilor.Ei bine, exemplul lucrarilor de pe strada Armenis demonstreaza cat se poate de clar ca lucrurile un stau deloc asa cum sustine primarul Sectorului 3.Arborele de peste 16 metri inaltime s-a taiat fara motiv. Apoi, spatiile gradinilor distruse un erau "pamant gol", ci erau acoperite cu verdeata.In plus - dupa o tentativa de a pastra trei arbori tineri in mijlocul noului trotuar - salariatii primariei au venit si i-au taiat, in dimineara zilei de luni, 25 mai. Dupa care au smuls radacinile ramase cu excavatorul.Si au inceput sa astearna dale pe locul unde fusesera arborii.Iar la orele pranzului, muncitorii au doborat inca un arbore.In mod normal, potrivit informatiilor oferite pentrude consilierul general USR Octavian Berceanu, pentru a taia abori, primariile de sector au nevoie de aviz de la Primaria Generala. Iar pe siteul Primariei Sectorului 3 n-am gasit niciun aviz pentru defrisarea arborilor de pe strada Armenis.Desi pe strada Armenis se lucreaza de aproape o luna, Primaria Sectorului 3 n-a afisat nici macar un panou de santier. In plus - in ciuda solicitarii noastre, Primaria nu ne-a pus la dispozitie documentatia in baza careia face retrasarea tratuarelor si rascoleste spatiul verde de pe strada Armenis.Am ajuns chiar sa ne intrebam daca primaria de sector considera ca gradinile dintre blocuri sunt spatii verzi sau nu (de vreme ce, in PUZ-ul sectorului, aceste spatii verzi nu sunt consemnate ca atare).Consilierul general (USR) Ana Ciceala a explicat pentruca spatiile verzi sunt protejate de lege, indiferent cum sunt ele inscrise in documentele urbanistice."Nu este o regula ca suprafetele de spatii verzi sa fie incadrate ca atare in documentatiile de urbanism, dar legea protejeaza spatiile verzi indiferent daca sunt incadrate sau nu. Unele spatii verzi pot figura ca atare in Registrul spatiilor verzi, disponibil pe site-ul www.pmb.ro.Conform OUG nr. 195/2005 privind protectia a mediului, se interzice schimbarea destinatiei spatiilor verzi - fie acestea declarate ca atare (incadrate ca parcuri, gradini etc.), fie ca sunt terenuri amenajate in fapt ca spatii verzi.Singura exceptie de la interdictia impusa de OUG nr. 195/2005 este prevazuta de art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.Spatiile verzi pot fi diminuate numai in situatii excceptionale, numai in anumite limite (maxim 10% din suprafata totala a spatiului verde) si numai in baza unei documentatii de urbanism pentru intreaga suprafata a spatiului verde", a precizat consilierul general USR pentruTotodata, Ana Ciceala a precizat ca "afisarea panoului de santier este obligatorie, conform Legii nr. 51/1990. Deci santierul este ilegal numai prin faptul ca nu are panou de santier iar asta sugereaza ca lucrarea nu are nici autorizatie de construire, fiindca pe panou este obligatoriu sa fie trecut numarul si data eliberarii autorizatiei".De fapt, Primaria Sectorului 3 are nevoie de o multime de documente ca sa poata interveni asa cum o face acum. Printre documente se numara "actele de reglementare specifice: aviz de mediu/acord de mediu/clasarea notificarii (de la Agentia de Protectia Mediului Bucuresti), certificat de urbanism, autorizatie de construire.Pentru a interveni asupra spatiilor verzi este de asemenea obligatoriu avizul favorabil din partea Directiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti", a mai spus consilierul general USR.Daca aceste documente exista, noi n-am reusit sa le identificam. Si, in ciuda faptului ca am solicitat in scris informatii, dar si o plansa desenata din care sa putem vedea cum va arata strada Armenis dupa finalizarea santierului, Primaria Sectorului 3 nu ne-a pus documentele la dispozitie, pana la momentul publicarii acestui text.Ce-ar putea face un cetatean, daca suspecteaza ca lucrarile din zona se desfasoara fara acte?"Cetatenii pot face sesizari de indata la autoritatile competente:Politia Locala Sector 3, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucuresti, PMB - Directia de mediu, Inspectoratul de Stat in Constructii, Prefectul Municipiului Bucuresti, Politia Romana.Cu precizarea ca Politia Locala care ar trebui teoretic sa opreasca lucrarile ilegale pe spatiul public este in subordinea Primariei sectorului 3, deci in conflict de interese.Totodata, persoanele afectate pot face actiune in instanta pentru anularea actelor administrative nelegale si/sau suspendarea efectelor acestora, sistarea lucrarilor.Pot cere la fata locului documentele in baza carora se desfasoara lucrarile.Autorizatia de construire este minimul necesar pe care lucratorii trebuie sa il aiba asupra lor. Daca nu o au - iar acest lucru poate fi verificat intreband lucratorii si chemand imediat la fata locului Politia Romana, Politia Locala, Garda de Mediu si Inspectoratul de Stat in Constructii - aceasta inseamna ca lucrarea este ilegala. Este exact ca si cum orice cetatean sau companie privata ar veni in fata blocului dumneavoastra si ar incepe sa faca lucrari de distrugere a spatiului verde", a mai spus Ana Ciceala.Vom urmari cu atentie lucrarile de pe strada Armenis si vom incerca sa aflam care este cadrul legal in baza caruia primaria de sector distruge acolo spatiul verde pentru a face parcari.