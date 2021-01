Dominic Fritz a anuntat ca va face verificari in legatura cu gratuitatile de la transportul public timisorean

Edilul spune ca a constatat deja ca au crescut costurile in timp ce calitatea serviciilor a scazut."E clar ca acolo vor urma schimbari, eu am multe intrebari despre cum functioneaza subventionarea, care este pe abonament, nu pe calatorie, un abonament poate sa fie si unul fictiv. Acolo, cu siguranta, urmeaza modificari. E clar ca anumite categorii sociale din Timisoara vor beneficia si in viitor de o sustinere din partea primariei, dar cum si in ce sistem este vorba despre un pachet intreg pe care o sa-l prezentam.Cu siguranta nu va ramane asa cum este, pentru ca nu este sustenabil. Costurile au crescut foarte mult, tarifele au ramas la fel, orasul plateste foarte multe subventii fara sa fie un beneficiu clar, calitatea a scazut", a explicat, pentru TION, primarul Timisoarei, potrivit Tion.ro ..Cu mijloacele de transport in comun din Timisoara circula gratuit pensionarii, elevii, prescolarii, revolutionarii, angajati de la diverse ONG-uri din oras sau structuri ale primariei, cetatenii de onoare ai orasului. Exista si alte categorii care primesc reduceri la calatoriile cu transportul public, cum ar fi studentii - 50% si donatorii de sange sau plasma - 50%.Sunt avute in vedere la gratuitati si persoanele cu handicap, pentru care primaria si STPT au infiintat o linie de transport gratuita, cu mijloace de transport dedicate.Numai ca toate aceste gratuitati s-au inmultit de la an la an, in vreme ce preturile la bilete si abonamente n-au suferit mari modificari. Au crescut si costurile, astfel ca s-a marit si subventia pe care primaria o da catre societatea de transport ca sa acopere toate aceste gratuitati.De exemplu, in 2018, conform bugetului STPT, subventia era de 20 de milioane de EURO.Tarifele STPT s-au scumpit ultima data in 2018, de la 2 lei la 2,5 lei, dupa ce vreme de opt ani nu au suferit modificari. Numai ca atunci nu a fost scumpit si abonamentul general, de 93 de lei, care e neschimbat din anul 2009, adica de 12 ani. Prin comparatie, un abonament general valabil o luna, in Cluj, este de 138 de lei.Citeste si: