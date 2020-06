Fagarasul, monitorizat cu 40 de camere video, pentru siguranta cetatenilor si a traficului rutier

Ziare.

40 de camere video vor acoperi toate intrarile in localitate, intreg tronsonul DN 1 de pe raza municipiului, dar si centrul orasului. Acestea vor fi instalate si in cartiere, printre care se numara: Tudor Vladimirescu, Campului, Negoiu, 13 Decembrie, Combinat, Creanga si Galati.Dispozitivele sunt de ultima generatie, au vedere pe timp de noapte si vor functiona 24 de ore din 24, conform legislatiei in vigoare privind GDPR. Acestea vor ajuta la interventia rapida a politistilor si, la nevoie, vor fi folosite pentru identificarea persoanelor care incalca legea. Centrele de vizionare si comanda se vor afla la Politia Municipiului Fagaras si Politia Locala.Lucrarile de amplasare a echipamentelor au inceput in 25 mai si se vor finaliza in maximum 60 de zile., a declaratContractul are o valoare de 120.000 de lei (cu TVA) si este finantat din bugetul local.Vechiul sistem de monitorizare nu mai este functional, dar parti din echipament vor fi reconditionate si reutilizate.