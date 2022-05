Fara blugi rupti, fuste sau pantaloni scurti daca vrei sa intri in Prefectura Gorj. Mai multi cetateni au fost intorsi din drum

Un ordin al prefectului judetului Gorj, care interzice accesul celor imbracati provocator in institutie, a intrat in vigoare de luni. Doua femei au fost intoarse din drum de agentul de paza, pentru ca acesta a considerat ca purtau fuste scurte.

Potrivit ordinului 194, emis de Prefectura Gorj, "toate persoanele care solicita accesul in Palatul Administrativ trebuie sa fie imbracate decent si intr-o maniera care arata demnitate si respect fata de institutiile care isi desfasoara activitatea in acest obiectiv".

Potrivit ordinului, tinuta inacceptabila include pantaloni scurti, papuci de plaja, imbracaminte indicand afilierea la o banda sau alte obiecte de imbracaminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist sexist sau obscen.

"Nu vor fi permise articole de imbracaminte sfasiate, murdare si zdrentaroase, articole de imbracaminte provocatoare sau purtate provocator", se arata in ordinul care a intrat in vigoare luni, cand doua femei au aflat ca nu pot sa intre in Prefectura Gorj, pentru ca nu sunt imbracate corespunzator.

"Nu este o tinuta decenta? Imi pare rau, eu nu am rochii mai lungi. Cat de lunga sa fie? Dar este biserica aici. Institutiile statului nu sunt o biserica", i-a spus o femeie stabilita in Italia agentului de paza aflat la intrarea secundara. Aceasta a venit la Prefectura pentru a obtine o apostila si a fost lasata, dupa negocieri, sa ridice documentul, doar insotita de o angajata.

In sediul Palatului Administrativ se afla birourile Serviciului de Inmatriculari Auto, ale Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor Gorj, ale Consiliului Judetean Gorj, dar si ale parlamentarilor judetului.

"Este clar ca acest regulament are foarte multe scapari si ca trebuie imbunatatit sau mers pana acolo incat sa fie chiar si anulat", a declarat senatorul PSD, Florin Carciumaru.

Ordinul emis de prefectul Ciprian Florescu a fost contestat de reprezentantii PNL Gorj.

"PNL Gorj sesizeaza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si va ataca in contencios- administrativ ordinul 194/2017 emis de prefectul de Gorj, ordin pe care il consideram abuziv, discriminatoriu si ilegal. Printr-un ordin, prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, limiteaza un drept fundamental garantat de Constitutie, cel al libertatii de exprimare si incalca Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, discriminand cetatenii care vor sa intre in sediul Palatului Administrativ al Prefecturii Gorj. Ordinul pe care PNL Gorj il considera abuziv si ilegal restrictioneaza accesul reprezentantilor mass-media si ii pune pe jurnalisti in imposibilitatea de a-si indeplini atributiile de serviciu si de a fi in slujba cetatenilor si a adevarului", se arata intr-un comunicat de presa al PNL Gorj.

Avocatul Gigi Pecingina a mers, luni, la Prefectura cu blugii rupti, iar jandarmul aflat la intrarea principala a considerat ca este imbracat decent, dovada ca i-a permis sa intre.

"Depunem o plangere prealabila la acest ordin pentru ca asa e procedura si apoi atacam la instanta. E o aberatie pentru ca se ingradesc multe drepturi ale cetatenilor si ale presei. Daca s-ar fi limitat doar la decent nu cred ca trebuia sa emita un ordin, dar frustrarile sale le pune in practica prin astfel de ordine. Eu am blugii rupti, un mesaj pe tricou in limba engleza, care poate fi considerat tendentios, de asta l-am si luat, dar jandarmii mi-au dat voie probabil pentru ca sunt o figura cunoscuta, dar daca eram un simplu cetatean probabil nu intram in prefectura", a declarat Gigi Pecingina.

