Fotografia zilei: Soferii fac slalom intr-un sens giratoriu din Caracal, din cauza unui stalp aflat in mijlocul drumului

Poze cu un stalp de electricitate in mijlocul drumului, la Caracal, au devenit viral pe site-urile de socializare.

Primarul din Caracal spune ca "asa a fost proiectul facut ca a 'cazut' stalpul acela exact acolo".

Stalpul de electricitate este, acum, cea mai noua problema la centura de ocolire a orasului Caracal, care se construieste de sapte ani, perioada in care terenul a suferit atat de multe modificari incat stalpii de iluminat trebuie relocati, fiind nevoie de noi exproprieri.

Stalpul de electricitate a ramas exact in mijlocul caii de rulare, intr-un sens giratoriu al centurii de ocolire a municipiului Caracal, inca nedeschisa traficului rutier.

Fotografiile facute de soferii care au trecut pe aici s-au viralizat pe site-urile de socializare, insa autoritatile asigura ca situatia va fi rezolvata.

Primarul din Caracal, Liviu Radu, a declarat ca la proiectarea centurii de ocolire a municipiului nu s-a luat in calcul locatia in care vor fi amplasate sensurile giratorii care fac legatura cu reteaua de drumuri nationale existente.

"Ei nu au luat in considerare sensurile giratorii, la prima licitatie, atunci cand au inceput constructia centurii. Apoi, asa a fost proiectul facut ca a 'cazut' stalpul acela exact acolo. Se va muta si vor fi cabluri subterane. In scurt timp va disparea acel stalp, nu va ramane", a declarat Liviu Radu.

Primarul a adaugat ca autoturismele circula prin sensul giratoriu, in ciuda stalpului.

"Acest sens giratoriu este situat la iesire spre Bucuresti, unde incepe si centura din partea de Est. Se circula pe langa, pentru ca stalpul nu este in centru, este spre marginea sensului giratoriu. Este doar o chestie de moment. Nu s-a rezolvat, pana acum, pentru ca nu au luat in considerare ca sensul giratoriu vine exact in acel loc", a afirmat primarul Radu.

Aceasta nu este singura problema intampinata la constructia centurii municipiului Caracal. Din cauza modificarilor prin care a trecut terenul din zona centurii de ocolire a municipiului Caracal, este nevoie ca stalpii de iluminat sa fie mutati, insa nu mai exista teren.

Astfel, CNAIR trebuie sa treaca la o noua procedura de expropriere, chiar daca este vorba de aproximativ 20 de centimetri pentru fiecare stalp.

Guvernul a alocat, la inceputul acestui an, 1,5 milioane de lei pentru finalizarea centurii ocolitoare a Caracalului, lucrare inceputa in anul 2011 si nefinalizata nici pana acum.

Banii ar fi trebuit sa ajunga pentru finalizarea celor trei sensuri giratorii care leaga varianta de reteaua existenta de drumuri. Cele trei sensuri giratorii erau prevazute in proiectul de reabilitare a DN6 Alexandria - Craiova, investitie care ar fi trebuit finalizata inaintea centurii ocolitoare. Cum DN6 a ramas fara constructor, iar centura a fost finalizata, CNAIR a trebuit sa lanseze un proiect separat pentru sensurile giratorii. Incepute anul trecut, lucrarile nu au fost finalizate nici acum.

Lucrarile au inceput pe 4 mai 2011, dar contractul a fost reziliat pe 4 decembrie 2012, deoarece progresul fizic la data transmiterii instiintarii de reziliere era de 16,85%. Abia in 2014, contractul de lucrari a fost atribuit prin licitatie deschisa firmei Societa Edile Costruzioni e Lavori S.p.A., avand o durata de executie de 12 de luni si o perioada de garantie a lucrarilor de 24 luni.

Contractul pentru constructia variantei de ocolire a municipiului Caracal are o valoare de 44.472.173,75 lei, fara TVA.

