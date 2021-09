Monument de peste 10.000 de euro dedicat unui ”haiduc” antisemit, într-o comună săracă din Moldova

Este vorba despre primăria comunei Durnești. Primarul Vasile Sasu împreună cu liderii PNL din Botoșani au dezvelit la finalul saptamanii trecute un monument și o troiță închinate banditului antisemit Gheorghe Coroi, potrivit botosaninecenzurat.ro Gheorghe Coroi (n. 1911, Durnești, Botoșani – d. 1979, București) a fost un tâlhar și criminal român din perioada interbelică. A rămas cunoscut și sub numele de haiducul Coroi pentru că, în percepția țăranilor, lua de la bogat și dădea la sărac însă presa interbelică îl prezenta doar ca pe un bandit asemănător gangsterilor occidentali. A fost protejatul profesorului Alexandru C. Cuza, președintele partidului naționalist Liga Apărării Național-Creștine, care vedea în Gheorghe Coroi un simbol al antisemitismului, mai informează sursa citată.„Memorialul ridicat în cinstea haiducului Coroi a fost refăcut în totalitate de administrația locală. A fost refăcut vechiul monument și am făcut o troiță nouă, mare și frumoasă, în memoria haiducului pe care oamenii locului nu l-au uitat. În fața memorialului a fost realizată și o parcare mare pentru cei care vor să ajungă în acest loc cu mașina”, a declarat presei locale primarul comunei Durnești, Vasile Sasu.Sursa citată spune că suma pe care a cheltuit-o Primaria Durnesti se apropie de 50.000 de lei.