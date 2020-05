In ciuda deciziei Consiliului General, Sectorul 2 s-ar putea trezi sufocat de blocuri inalte, construite in zone deja aglomerate

Sectorul 2: Planuri urbanistice dezavantajoase pe toata linia

Ce a refuzat Consiliul General ar putea permite autoritatile din sector

Radu Mihaiu, candidatul USR la Primaria Sectorului 2. Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax.ro/Hepta.ro

Familia Borcea si-ar putea ridica blocurile cu 14 etaje pe malul Lacului Tei

Unde ar urma sa se construiasca blocurile de pe malul Lacului Tei, potrivit documentatiei respinse de Consiliul General

Blocuri la 15 metri de calea ferate. Locuinte da, scoli ba

Locul in care ar urma sa se ridica cladirile din preajma caii ferate si a Garii Obor, potrivit proiectului respins de Consiliul General

Cladiri de locuit cu 25 de etaje, vizavi de Piata Obor

Locul in care ar urma sa se ridice blocuri inalte, chiar si cu 25 de etaje, vizavi de Piata Obor, potrivit proiectului de hotarare respins de Consiliul General

Zona in care ar urma sa se ridice o cladire cu 5 etaje si o retragere (etaj terminal mai ingust - n.red.), la intitiativa Kaufland

Ce e de facut pentru ca Sectorul 2 sa nu se sufoce intre betoane

Pe 30 aprilie, consilierii generali ai Capitalei au avut de votat aproape 40 de proiecte de modificare a unor planuri urbanistice zonale (PUZ).Inainte de sedinta, Nicusor Dan - candidat la functia de primar general al Capitalei cu sprijin USR si PNL - e explicat ca mare parte dintre acele proiecte erau in dezavantajul bucurestenilor, din varii motive.Cu titlu general, proiectele prevedeau ridicarea unor cladiri prea inalte, prea voluminoase sau neinspirat amplasate.Iar in oricare dintre aceste situatii, singurii care aveau de castigat erau dezvoltatorii imobiliari. In schimb, toti ceilalti bucuresteni aveau doar de pierdut.Sedinta Consiliului General, desfasurata online, a fost una cu scandal . La un moment dat - din cauza ca protesta fata de votarea pe banda, fara dezbatere, a PUZ-urilor controversate - liderul consilierilor USR, Alexandru Gadiuta, a fost chiar dat afara din conferinta.Pana la urma, dintre toate acele PUZ-uri criticate de PNL si USR, s-au adoptat mai bine de jumatate.Spre exemplu, doar in Sectorul 2, trei dintre PUZ-urile adoptate risca sa creeze probleme, permitand ridicarea de cladiri inalte in zona protejate ale orasului sau in arii de case.In schimb, aceiasi consilieri generali care au votat PUZ-urile controversate au si respins 4 dintre proiectele care vizau ridicarea unor cladiri de proportii in Sectorul 2. Semn ca, totusi, nu se poate construi chiar oricum, peste tot, in Bucuresti.Chiar si asa, acele cladiri - care, potrivit Consiliului General n-artrebui ridicate - au sanse bune sa se construiasca.Iata cum.Candidatul USR la Primaria Sectorului 2, Radu Mihaiu, a fost cel care a semnalat faptul ca, in mod curios, toate cele 4 planuri urbanistice zonale deja respinse de Consiliul General fac parte din PUZ Coordonator al Sectorului 2, pus in dezbatere publica in timpul starii de urgenta, pe 31 martie Acest proiect de PUZ coordonator al Sectorului 2 va ramane in dezbatere publica pana pe 18 mai (adica pana lunea viitoare). Ce se intampla dupa?Potrivit lui Radu Mihaiu, proiectul de PUZ coordonator va putea, apoi, intra la vot in Consiliul Local al Sectorului 2. Si in consecinta ar putea fi adoptat, poate chiar in forma pusa acum in dezbatere publica.Iar intr-o astfel de situatie, constructiile pe care Consiliul General le-a considerat nepotrivite pentru Bucuresti vor putea fi, totusi, ridicate."Se vor putea obtine autorizatii de construire pornind de la PUZ coordonator. De altfel, denumirea de 'coordonator' este doar o gaselnita de marketing.Din punct de vedere legal, nu exista aceasta notiune. Practic, 'PUZ coordonator' e doar un PUZ in baza caruia se pot obtine certificate de urbanism si autorizatii de construire", a explicat Radu Mihaiu pentruIata si ce s-ar putea construi, daca "PUZ coordonator" va fi adoptat in forma prezenta.Primul proiect urbanistic zonal pe care Consiliul General l-a respins, dar care s-ar putea materializa daca asa decide Sectorul 2, e cel care i-ar permite familiei lui Cristian Borcea sa ridice, pe un mal al Lacului Tei, blocuri cu 14 etaje si inaltime de 45 de metri.In momentul de fata, suprafata respectiva de teren nu este folosita decat in mica masura. Cine ar avea de castigat daca acolo se vor construi blocuri inalte? Dezvoltarorul, cu siguranta.In schimb, bucurestenii care locuiesc deja acolo vor pierde, din cauza ca zona se va aglomera considerabil.Un alt proiect respins de consilierii generali pe 30 aprilie ar fi permis constructia mai multor blocuri de locuinte, pe strada Electronicii, in apropiere de Gara Obor.Pe de o parte, potrivit lui Nicusor Dan, in cazul acestui proiect problemele tineau de faptul ca scarile de bloc urmau sa se construiasca la numai 15 metri de linia de tren. Asa ca la momentul in care circulatia feroviara prin zona se va relua, viata locatarilor din acele blocuri s-ar transforma intr-un cosmar.Sa vrea Primaria Sectorului 2 sa permita ridicarea respectivelor blocuri? Ramane sa vedem.Modificarea de PUZ a fost ceruta de o firma numita Metalprocess SRL din Constanta. Potrivit portalului de business listafirme.ro, aceasta firma este detinuta si administrata de cetateni turci.Mai exact, este detinuta de: Mehmet Murat Ozkarakas si Yol Onder. Ambii sunt si administratori, alaturi de Kirca Siyami Koray.In plus, candidatul USR la functia de primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, spune ca - prin prevederile PUZ coordonator - in soseaua Electronicii ar urma sa se construiasca, pana la urma, intre 12.000 si 14.000 de apartamente.Iar asta inseamna circa 5.000 de copiii care nu vor avea unde sa mearga la scoala, in Sectorul 2, din cauza ca deja capacitatea maxima a unitatilor de invatamant din sector a fost atinsa."Loc pentru vreo scoala noua nu este prevazut, iar dezvoltatorii imobiliari vor spune ca nu e responsabilitatea lor.Si stiti ce? Au dreptate. Nu e responsabilitatea lor. E responsabilitatea primariei sa prevada spatiu pentru scoala acolo unde se vor construi multe locuinte. Doar ca primaria nu a facut acest lucru in PUZ coordonator!Si atunci, ce se va intampla? - veti intreba. Raspunsul este simplu: parintii isi vor duce copiii cu masina spre alte scoli, din alte locuri. Mai mult trafic, mai mult stres, mai multa poluare.Exista si varianta in care, in dispretul normelor in vigoare, se va decide aglomerarea salilor de clasa existente deja. Asta intr-o perioada in care suntem obligati sa reevaluam nu numai aglomeratia de pe strazi, ci si din magazine, birouri sau scoli.Un cartier fara scoala nu reprezinta urbanism, ci prostie", a transmis Radu Mihaiu printr-un mesaj pe Facebook.Consiliul general a respins si proiectul de modificare a indicatorilor urbanistici initiat de Aversa SA (companie cumparata in anul 2013 de omul de afaceri Michael Topolinky). Acest proiect prevedea ca pe locul fabricii sa se ridice un ansamblu rezidential cu blocuri inalte de pana la 25 de etaje.Asta ar insemna ca in blocurile de pe strada Ziduri Mosi - daca ele se vor construi - sa se mute mii de oameni. Si nu e deloc limpede cum ar urma acestia sa circule prin zona.In conditiile in care face legatura intre Bulevardul Pantelimon si Soseaua Colentina, deja strada Ziduri Mosi este foarte aglomerata. In plus, in zona nu exista suficiente gradinite si scoli si nici spatii verzi pentru atatia oameni.Ramane sa vedem daca administratia Sectorului 2 isi va dori un astfel de proiect.Nu in ultimul rand - spune Radu Mihaiu - PUZ coordonator al Sectorului 2, in forma pusa in dezbatere publica, inseamna ca si un al patrulea PUZ respins de Consiliul General ar putea fi implementat.Asta ar insemna ca, pe strada Ramuri Tei, in baza unui PUZ initiat de Kaufland, s-ar putea construi, in preajma sediului central al retailerului din Soseaua Barbu Vacarescu, un imobil cu 5 etaje si o retragere, punand probleme cu vecinatatile. Si aglomerand o zona care oricum se sufoca in trafic si intre betoane.Potrivit lui Radu Mihaiu, candidatul USR la functia de primar al Sectorului 2, solutia ar fi retragerea din dezbatere publica a acestui PUZ-ului coordonator.E insa greu de crezut ca asa ceva se va intampla. Nu de alta, dar daca ar fi vrut sa-l retraga, administratia sectorului ar fi avut timp berechet sa o faca deja.L-am intrebat, totusi, pe Dan Cristian Popescu, viceprimar al Sectorului si candidat al PNL pentru functia de primar, daca i se pare ca retragerea PUZ-ului din dezbatare publica e justificata. Si daca are solutii pentru a evita ca dezvoltatorii imobiliari sa supraaglomereze zone ca cea a Pietei si Garii Obor sau malul Lacului Tei.Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu. Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax.ro/Hepta.roDan Cristian Popescu a spus ca va reveni cu informatiile. Cand o va face, va vom comunica punctul de vedere al viceprimarului Sectorului 2.Ramane sa vedem ce se va intampla. Radu Mihaiu spune ca USR e pregatit sa atace in instanta PUZ-ul sectorului, in cazul in care el va fi adoptat in forma prezenta.