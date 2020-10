Harghita: Toate unitatile scolare din Odorheiu Secuiesc, Madaras, Bradesti si sapte din Miercurea Ciuc, in scenariul rosu

Purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului, Adrian Panescu, a precizat ca este vorba de 43 de unitati scolare din cele patru localitati care intra in scenariul rosu, in perioada 19-23 octombrie.Potrivit sursei citate, la Odorheiu Secuiesc, Madaras si Bradesti rata de infectare depaseste trei cazuri la 1.000 de locuitori , ceea ce inseamna ca activitatea scolara se muta in mediul virtual.La Miercurea Ciuc, din cauza cazurilor de infectare inregistrate in unitatile scolare, vor functiona in scenariul rosu Colegiul National 'Octavian Goga', Colegiul National "Marton Aron", Liceul de arte "Nagy Istvan", Liceul Tehnologic "Joannes Kajoni", Liceul Teologic romano-catolic "Segito Maria" si Scoala Gimnaziala "Petofi Sandor", in vreme ce o gradinita isi suspenda activitatea, intrucat nu poate asigura conditii de siguranta pentru copii.CSJU Harghita a mai decis ca 200 de unitati scolare vor functiona in scenariul galben si 180, in scenariul verde.Conform datelor furnizate de Institutia Prefectului, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 83 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si cinci persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat.