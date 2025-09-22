Ministerul Sanatatii lanseaza in dezbatere publica proiectul de reorganizare a institutiei (Video)

Directiile de sanatate publica judetene se reorganizeaza in opt autoritati regionale, avand in subordine 34 de oficii judetene de sanatate publica, iar serviciile judetene de ambulanta, in opt servicii regionale, cu 33 de statii regionale, potrivit unui proiect al Ministerului Sanatatii (MS).

Ministerul Sanatatii a lansat in dezbatere publica, vineri seara, un proiect de hotarare de guvern privind reorganizarea institutiei. Conform notei de fundamentare a proiectului, obiectivul fundamental al restructurarii organizatorice a unor componente din sistemul de sanatate il reprezinta, in principal, intarirea capacitatii administrative a Ministerului Sanatatii.

"Prin aceasta se asigura coerenta institutionala si se eficientizeaza procesul complex de adoptare operativa a deciziilor, mecanismul de control si inspectie si implementarea in timp scurt a Strategiei Nationale de Sanatate Publica, cu scopul declarat de a creste calitatea serviciilor medicale acordate pacientilor si, implicit, gradul de satisfactie al acestora fata de modul in care functioneaza sistemul public de sanatate", se mai arata in nota.

Potrivit proiectului, in subordinea MS vor functiona vor functiona opt autoritati regionale de sanatate publica, opt servicii regionale de ambulanta, Agentia Nationala de Programe de Sanatate, Agentia Nationala de Infrastructura Sanitara, Dispozitive Medicale si Achizitii Centralizate si alte institutii publice, care vor fi infiintate prin hotarare a Guvernului.

Astfel, in proiect se precizeaza ca directiile de sanatate publica judetene se reorganizeaza in opt autoritati regionale de sanatate publica, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridica si in subordinea carora functioneaza 34 de oficii judetene de sanatate publica si alte unitati cu personalitate juridica, conform prevederilor legale. "Directiile de sanatate publica judetene se reorganizeaza in 8 autoritati regionale de sanatate publica prin hotarare a Guvernului in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii", se arata in proiect.

De asemenea, serviciile judetene de ambulanta, care functioneaza tot in subordinea directa a MS, se reorganizeaza in opt servicii regionale de ambulanta, structuri cu personalitate juridica si in subordinea carora functioneaza 33 de statii judetene de ambulanta.

In privinta Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABI), acesta isi pastreaza organizarea actuala si devine Serviciul Regional de Ambulanta Bucuresti.

Prin acelasi proiect de HG se urmareste si micsorarea numarului maxim de posturi din aparatul propriu al ministerului. "Numarul maxim de posturi este de 255, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului. In numarul maxim de posturi (...) sunt incluse si posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat", prevede proiectul, numarul maxim de posturi fiind, in prezent, de 290, dupa cum se precizeaza in nota de fundamentare.

Proiectul de act normativ este in dezbatere publica pana la 15 aprilie.

Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, a anuntat, inca de marti, ca directiile de sanatate publica judetene si casele de asigurari de sanatate publica judetene vor fi desfiintate, masura urmand sa aduca, in opinia lui, economii la buget.

Nicolaescu a mai spus ca 2013 va fi anul marilor schimbari in sanatate, precizand ca are sprijin politic pentru masurile care vor fi luate.

Reprezentantii Federatiei Sanitas au declarat ca vor solicita Ministerului Sanatatii semnarea unui acord care sa garanteze ca reorganizarea directiilor de sanatate publica si caselor de asigurari de sanatate publica judetene se va face cu consultarea federatiei si ca economiile obtinute vor fi redistribuite in sistem

In casele de asigurari de sanatate si in directiile de sanatate publica judetene lucreaza in prezent aproximativ 8.000 de persoane.

