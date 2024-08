Moartea turismului? Primarul din Navodari vrea sa construiasca un drum asfaltat pe plaja

Primarul statiunii Navodari, Nicolae Matei, intentioneaza sa construiasca un drum chiar pe plaja. Edilul a trimis deja angajatii primariei sa ia masuratori pentru artera ce va strabate plaja lunga de sase kilometri, drumul urmand sa aiba o latime de sase metri.

Toate acestea fara aviz de la Ministerul Mediului sau de la Directia Dobrogea Litoral, potrivit unor informatii obtinute de jurnalistii de la Evenimentul Zilei.

Astfel, investitorii au avertizat ca isi vor retrage afacerile din zona. Patronatele din turism au aflat despre planurile primarului si au demarat cercetari, dupa ce edilul a depus un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea drumului.

Totodata, Nicolae Matei intentioneaza sa imparta mai multe hectare de plaja unor persoane private. Cu toate ca nu are aprobarile necesare, primarul nu vrea sa renunte nici in ruptul capului la proiectul sau.

Admnistratia Bazinala Dobrogea Litoral a reactionat deja, sustinand ca planurile edilului sunt ilegale, in vreme ce ministrul Mediului, Attila Korodi, a spus ca le-a cerut specialistilor din cadrul institutiei pe care o conduce sa faca verificari in acest caz.

Korodi a explicat ca proiectul lui Nicole Matei va distruge turismul din zona si va compromite investitiile in valoare de milioane de euro care s-au facut in statiune.

"Principala atractie a statiunii Navodari a fost si este plaja. Dupa Mamaia, e clar ca locul care se poate dezvolta cel mai mult pe litoral este Navodariul. Aici s-au facut investitii importante in ultimii 12 ani. In momentul in care am vazut documentele cu planurile primarului am fost in pragul unui stop cardiac", a spus si vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.

Chiar si premierul Victor Ponta a precizat, luni, ca ar putea trimite Corpul de Control la Navodari, pentru a verifica situatia constructiilor ce ar urma sa fie realizate.

