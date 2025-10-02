Pe cine au deranjat panourile din Bucuresti cu medici reprezentati ca sfinti? Creatorii au acceptat sa le retraga

Compania de McCann PR a precizat pentru publicatia Pagina de Media ca va retrage treptat ilustratiile din Capitala care ii infatiseaza pe medici drept sfinti ai mai multor religii ale lumii.

Aceste reprezentari au fost create de art directorul McCann PR, Wanda Hutira, potrivit cotidianului Libertatea. Iar scopul lor - sustine compania - a fost sa ii prezinte pe medici exact asa cum ii vede lumea, ca pe niste eroi, dar si ca pe sfinti, transmite Pagina de Media.

In plus, Wanda Hutira a precizat pentru Libertatea ca a luat decizia de a-i reprezenta in acest fel pe medici si pentru ca, de-a lungul istoriei, multi au fost beatificati.

Unii au inteles si agreat demersul facut de McCann PR. Alti nu.

Spre exemplu, potrivit cotidianului Libertatea, purtatorul de cuvant al Arhidiecezei Romano Catolice din Bucuresti, Serban Tarciziu, a spus ca biserica pe care o reprezinta nu a formulat un punct de vedere pe aceasta tema. Dar ca personal apreciaza gestul artistic al Wandei Hutira.

In schimb, Biserica Ortodoxa a reactionat dur, acuzand blasfemie. Mai exact, potrivit Basilica, agentia de presa a Patriarhiei Romane, purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a declarat ca "nu este vorba, deci, doar despre un demers blasfemiator, ci si de o ofensa adusa categoriei profesionale atat de onorabile a medicilor, care, ca noi toti, nu se cred cu certitudine sfinti sau mantuitori improvizati si nu pretind un cult public".

De asemenea, consilierul local Ionescu Tudor-Tim (ALDE), a postat pe Facebook un mesaj prin care a transmis ca si daca intentia celor care au realizat panourile a fost buna, acestia n-au facut decat sa creeze "doar TENSIUNE intr-o perioada si asa tensionata, multe persoane considerandu-se jignite in credinta lor".

Si Primaria Capitalei a solicitat, miercuri, eliminarea panourilor din oras, potrivit Libertatea.

