Pe cine au deranjat panourile din Bucuresti cu medici reprezentati ca sfinti? Creatorii au acceptat sa le retraga

Autor: Redactia Ziare.com
Miercuri, 29 Aprilie 2020, ora 23:19
10963 citiri
Pe cine au deranjat panourile din Bucuresti cu medici reprezentati ca sfinti? Creatorii au acceptat sa le retraga
Foto: Arhiva Facebook/Catalin Dobre McCann PR

Compania de McCann PR a precizat pentru publicatia Pagina de Media ca va retrage treptat ilustratiile din Capitala care ii infatiseaza pe medici drept sfinti ai mai multor religii ale lumii.

Aceste reprezentari au fost create de art directorul McCann PR, Wanda Hutira, potrivit cotidianului Libertatea. Iar scopul lor - sustine compania - a fost sa ii prezinte pe medici exact asa cum ii vede lumea, ca pe niste eroi, dar si ca pe sfinti, transmite Pagina de Media.

In plus, Wanda Hutira a precizat pentru Libertatea ca a luat decizia de a-i reprezenta in acest fel pe medici si pentru ca, de-a lungul istoriei, multi au fost beatificati.

Unii au inteles si agreat demersul facut de McCann PR. Alti nu.

Spre exemplu, potrivit cotidianului Libertatea, purtatorul de cuvant al Arhidiecezei Romano Catolice din Bucuresti, Serban Tarciziu, a spus ca biserica pe care o reprezinta nu a formulat un punct de vedere pe aceasta tema. Dar ca personal apreciaza gestul artistic al Wandei Hutira.

In schimb, Biserica Ortodoxa a reactionat dur, acuzand blasfemie. Mai exact, potrivit Basilica, agentia de presa a Patriarhiei Romane, purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a declarat ca "nu este vorba, deci, doar despre un demers blasfemiator, ci si de o ofensa adusa categoriei profesionale atat de onorabile a medicilor, care, ca noi toti, nu se cred cu certitudine sfinti sau mantuitori improvizati si nu pretind un cult public".

De asemenea, consilierul local Ionescu Tudor-Tim (ALDE), a postat pe Facebook un mesaj prin care a transmis ca si daca intentia celor care au realizat panourile a fost buna, acestia n-au facut decat sa creeze "doar TENSIUNE intr-o perioada si asa tensionata, multe persoane considerandu-se jignite in credinta lor".

Si Primaria Capitalei a solicitat, miercuri, eliminarea panourilor din oras, potrivit Libertatea.

Mihai Tudose pune presiune pe partenerii de Coaliție, dar și pe conducerea PSD: „Am votat în partid un program de relansare economică. Văd că vorbim doar despre tăieri”
Mihai Tudose pune presiune pe partenerii de Coaliție, dar și pe conducerea PSD: „Am votat în partid un program de relansare economică. Văd că vorbim doar despre tăieri”
Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, a declarat, joi, 2 octombrie, pentru Știri pe surse, că, dat fiind că în forurile PSD s-a votat discutarea unui pachet de relansare economică, el se...
Vești bune pentru Liviu Dragnea. Înalta Curte a exclus mai multe probe obținute de DNA și SRI la dosarul Tel Drum, iar decizia este definitivă
Vești bune pentru Liviu Dragnea. Înalta Curte a exclus mai multe probe obținute de DNA și SRI la dosarul Tel Drum, iar decizia este definitivă
Înalta Curte de Casație și Justiție a exclus mai multe probe obținute și adăugate de DNA cu SRI pe mandat de siguranță națională în dosarul Tel Drum, în care este judecat fostul lider...
#panouri medici sfinti scandal blasfemie retrase , #administratia
Comentarii
Poza BaronLucovid
BaronLucovid
rank 5
popii cand umblau cu moaste si picturi
in focarele de covid nu au deranjat pe nimeni? Vezi tot
Poza dumitropol
dumitropol
rank 2
Pe cei cu bun simt ii deranjeaza kitsch-ul!
Pe "ceilalti", nu! Vezi tot
Vezi toate comentariile (11) Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A inceput "revolutia": omul de 50.000.000 Euro, asteptat in Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizia si anuntul instantei in cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului sau de doi ani

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Rogobete, întrebat despre un medic acuzat de agresiuni sexuale în Marea Britanie, dar care lucrează la Cluj: "Nu vreau să mă antepronunț, nu am informațiile" VIDEO
  2. Ministrul Sănătății, furios după scandalul copiilor morți din cauza unei bacterii, la spitalul din Iași. "Nu a fost identificat punctul zero al infecțiilor și nici nu va fi"
  3. Medici cărora li s-a interzis să lucreze în alte țări activează în continuare în România. Unul dintre ei este cercetat în Marea Britanie pentru agresiuni sexuale
  4. Trenurile cu locomotivă electrică ale CFR Călători vor circula și după 7 octombrie. Cum s-a rezolvat problema datoriilor
  5. Ungaria încearcă să reducă dependența energetică de Rusia. A semnat un contract pentru gaz lichefiat cu firma franceză Engie
  6. Avertisment de călătorie în Italia: Greve și proteste în toată țara. Care sunt cele mai afectate orașe
  7. Român din Florența, prins de polițiști în timp ce lăsa amenzi false pe mașinile localnicilor. Avea la el 142 de astfel de notificări
  8. Ministrul Sănătății vrea demiterea fostei managere a Spitalului Sf. Maria din Iași și a șefei ATI: ”Nu ne jucăm cu posturile de conducere”
  9. Contractul pentru achiziția corvetei ușoare din Turcia va fi semnat în luna noiembrie, spune ministrul Apărării: ”Va veni şi un sistem de rachete american”
  10. CSM vine cu explicații după ce Departamentul de Stat al SUA a criticat justiția din România