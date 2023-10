PMB vrea sa faca o parcare subterana in Piata Dorobanti. Investitie de 63 milioane de lei

Primaria capitalei vrea sa dea 63 milioane de lei pentru construirea unei parcari subterane in Piata Dorobanti, ce ar urma sa aiba doua niveluri si 283 de locuri.

Proiectul se afla pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu General din 4 mai.

Potrivit Libertatea, durata de realizare a investitiei este de 24 de luni.

"Amplasamentul pe care va fi construit parcajul subteran Piata Dorobanti se afla in zona ultracentrala a orasului, zona cu un ridicat grad de reprezentativitate in imediata vecinatate a Pietei Dorobanti (...) Calea Dorobanti repezinta un punct important de interes al zonei intrucat pe acesta sunt amplasate numeroase restautante, pub-uri si cafenele care atrag, in special, la sfarsit de saptamana un flux important de trafic catre aceasta zona. In zona sunt instutitii care au un numar mare de angajati, cum sunt: ambasade, filiale de banci, cabinete medicale particulare, restaurante si hoteluri", se arata in raportul de specialitate al proiectului.

Potrivit raportului, obiectivele generale ale proiectului sunt: decongestionarea arterelor majore si secundare din zona, fluidizarea traficului auto, asigurarea unei circulatii in conditii civilizate participantilor la trafic, dar si eliberarea trotuarelor de masinile parcate neregulamentar.

Puteti citi integral proiectul aici.

Pe ordinea de zi a sedintei din 4 mai se afla si un proiect de hotarare privind aprobarea unui regulament de "salubrizare, igienizare si infrumusetare a Centrului Istoric" sau amenajarea unei piste de biciclete in centrul Bucurestiului.

