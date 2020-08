Primaria Capitalei nu sustine subventionarea centralelor de apartament. Sorin Chirita: "550.000 de centrale ar evacua zilnic noxe"

Precizarea vine dupa ce fostul premier Calin Popescu Tariceanu , candidat ALDE la Primaria Capitalei, a declarat ca sustine subventionarea achizitiei de centrale individuale de apartament."Se tot vehiculeaza scenarii privind viitorul termoficarii in Bucuresti, unul dintre ele este de a subventiona achizitia centralelor de apartament, pe care nu il consideram potrivit pentru o mare aglomerare urbana, cum este Capitala. Din punctul de vedere al impactului asupra mediului, este preferabil sa avem un numar mai mic de centrale, situate la marginea orasului, care permit o anumita inaltime a cosurilor de evacuare si dispersarea noxelor, decat un numar mare de centrale in tot orasul. Imaginati-va ca locuiti in Bucuresti si 550.000 de centrale termice de apartament evacueaza zilnic noxe la fereastra dumneavoastra", a precizat Chirita, conform unui comunicat transmis de PMB.El a atras atentia asupra faptului ca, in momentul realizarii unei noi investitii, este esentiala o analiza cost-beneficiu, fundamentata pe calcule din care sa rezulte randamentul superior al acesteia."Conceptul de dezvoltare durabila a orientat masurile autoritatilor spre eliminarea producatorilor de noxe din orase pentru ca sanatatea locuitorilor din zonele aglomerate sa nu fie afectata de gazele arse. Un model aplicabil in Capitala este cel al orasului Copenhaga, unde mai mult de 80% dintre locuitori sunt racordati la sistemul centralizat de termoficare si beneficiaza de toate avantajele acestuia", a precizat el.Administratorul public a aratat ca si Directivele Europene prevad utilizarea unui sistem centralizat de termoficare, care poate asigura un grad scazut de poluare prin plasarea producatorilor de agent termic la periferia orasului, asa cum este cazul centralelor din Bucuresti (CET-urile ELCEN)."In prezent, urmarim cresterea eficientei sistemului de termoficare existent si nu dezvoltarea de sisteme paralele. Solutia viabila pentru Bucuresti este sa continuam modernizarea retelei de distributie, inceputa in ultimii patru ani si realizarea de investitii in noi surse de productie, in cogenerare, care sa utilizeze tehnologii noi, nepoluante. Este necesara realizarea a minim doua noi centrale termice in Capitala, prin efortul comun al administratiilor locale si centrale. In acest fel, ar creste atat cantitatea, cat si calitatea agentului termic livrat in sistemul centralizat", a spus el.In ceea ce priveste scenariul centralelor de cvartal, Sorin Chirita a atras atentia ca, "pe langa faptul ca sunt poluante", pentru realizarea acestui scenariu va trebui "sa se renunte la banii europeni alocati pentru modernizarea retelei de termoficare, ar trebui gasite surse financiare din bugetul local, impovarand astfel" bugetul local al Municipiului Bucuresti si ar fi necesara redimensionarea retelei de transport gaze.Pe 16 august, cand si-a depus dosarul de candidatura, europarlamentarul Traian Basescu a pledat pentru realizarea centralelor de cvartal."Incalzirea si apa calda au ramas la stadiul la care le-am lasat. Am facut contorizarea in mandatul meu, am modernizat si automatizat cele 756 de puncte termice si de atunci s-a stiut ca RADET-ul va intra in faliment, odata cu contorizarea la scara de bloc. Toata lumea a stiut lucrul asta, nu s-a facut nimic. Ce trebuia facut? Trebuiau aduse, in spatele noilor puncte termice automatizate, centralele de cvartal, care sa fie cuplate la unu, doua, trei puncte termice, in functie de numarul de blocuri", a explicat fostul primar general.