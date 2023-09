Primaria Timisoara a vandut sediul PNTCD cu 20 de euro, iar acum ar vrea sa il cumpere cu 470.000 euro

Primaria Timisoara poate achizitiona un spatiu cu 470.000 de euro, in conditiile in care, in urma cu aproape 15 ani, l-a vandut pentru suma de 20 de euro.

Spatiul era sediul fostului PNTCD Timis si este amplasat in Piata Libertatii.

Prublicatia tion.ro arata ca la sfarsitul lui 2004, PNTCD a cumparat acest sediu cu 1.029.000 de lei vechi (100 de lei noi), echivalentul a putin peste 20 de euro.

La viitoarea sedinta a Consiliului Local, care va avea loc marti, 3 aprilie, consilierii locali trebuie sa hotarasca daca municipalitatea va cumpara inapoi sediul PNTCD.

Pe ordinea de zi a sedintei se afla "proiectul de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea CLT la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara Piata Libertatii nr 2, fost sediu PNTCD, la pretul de 2.181.364 lei (470.000 de euro) ".

Cu toate acestea, primarul orasului, Nicolae Robu, sustine ca este interesat de imobil, dar vrea sa isi ia niste masuri de precautie.

"Este situat in Piata Libertatii si cred ca trebuie sa avem grija sa avem cat mai multe spatii publice. As vrea sa-l cumparam, dar trebuie sa discut putin, vreau sa-mi iau masuri de precautie. Daca primaria l-a vandut cu 100 de lei si il cumpara acum cu 470.000 de euro, evident ca la primul control o sa se spuna ca s-a creat prejudiciu, chiar daca asa era legea in 2004. Cand iti vine un auditor, el spune ca nu-l intereseaza decat faptul ca aceeasi institutie a vandut cu atat si a cumparat cu atat", a explicat Robu.

Tion.ro scrie ca s-a ajuns in aceasta situatie dupa ce la primarie a ajuns solicitarea unui executor judecatoresc, pretul cerut de acesta fiind de 2,1 milioane de lei, adica 470.000 de euro.

Executorul este "reprezentant al creditoarei United Media SRL, impotriva debitoarei Partidului National Taranesc Crestin-Democrat".

Primarul Timisoarei spune ca nu exclude ca aici sa aiba loc "actiuni necurate".

"Nu exclud si actiuni necurate acolo. Iar ajungem la lege. N-ar fi normal ca, intr-o astfel de situatie, cand tu ai dat un bun public unui partid, cu un scop, sa functioneze ca partid, in momentul in care nu mai functioneaza ca partid, sa iei bunul inapoi? Asa ar fi logic. Cum este posibil sa vanda cei la care PNTCD este dator? E normal asa ceva? Nu e normal ce se intampla", a mai spus edilul.