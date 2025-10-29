Propunere controversata: Un primar din Romania cere limitarea numarului de copii in familiile sarace

Sambata, 01 Martie 2014, ora 09:55
Propunere controversata: Un primar din Romania cere limitarea numarului de copii in familiile sarace
Foto: Digi 24

Un primar din Vaslui a facut o propunere controversata, dupa ce o fetita de patru ani a ajuns in coma la spital, in urma batailor suferite. In plus, copila fusese si infometata.

Mona Bujor, primarul comunei Solesti, vrea sa le ceara guvernantilor sa dea o lege prin care sa le impuna familiilor sarace un numar maxim de copii pe care ii pot avea, relateaza Digi 24.

"Gradul de saracie este de pe zi pe zi mai mare. Cred ca acest ajutor social a incurajat mai mult nemunca (...)

Din punctul meu de vedere ar trebui acele familii nevoiase, care nu au conditiile necesare, numarul necesar de camere, lipsa fondurilor pentru cresterea copiilor, ar trebui limitat numarul de copii", s-a justificat edilul.

Propunerea Monei Bujor a fost insa criticata de fostul ministru al Educatiei, social-democrata Ecaterina Andronescu. "Intr-o lume in care cifra demografica e in scadere (...) As fi foarte dura in apreciere si as spunei doamnei primar ca trebuie sa plece in alta parte, nu acolo. Are o resposabilitate sociala si cred ca avea obligatia sa vada ce se intimpla", a spus aceasta ea.

Si senatorul PDL Radu F. Alexandru a criticat propunerea: "Declaratia in sine pare ca reprezinta o persoana dintr-un alt timp. Solutiile pe care aceasta persoana ar fi in stare sa le propuna pentru a rezolva astfel de situatii mie mi se par de zona abominabilului".

