Sumele halucinante pe care le cheltuieste pe reclama Primaria Sectorului 5, condusa de Daniel Florea

Lista de proiecte atribuita de Primaria Sectorului 5 si institutiile din subordine catre firma care a realizat casetele lumioase cu sigla #DF5

Ziare.

com

Primarul Daniel Florea a anuntat inca de toamna trecuta ca va candida pentru un nou mandat.Pe pagina de Facebook a edilului - care poate fi gasita la adresa @danielfloreafapte - alaturi de fotografia sa, au aparut sloganurile # DF si #Doar Fapte.Aceleasi sloganuri au inceput sa apara si in denumirile unor proiecte. Ba chiar si in denumirile societatilor edilitare. Mai exact, in noiembrie 2019, consiliul local al sectorului a votat, la propunerea lui Daniel Florea, hotarari care vizau infiintarea a doua societati edilitare numite: Salubrizare Fapte 5 SA si Infrastructura DF 5 SA.a solicitat atunci, in scris, de la Primaria Sectorului 5 informatiile cu privire la semnificatia acestor sloganuri si rostul folosirii lor.Initial, departamentul de comunicare al primariei de sector a sustinut ca n-a primit soliciarile Ziare.com. Ulterior, a spus ca le-a primit, dar ca va raspunde in 10 zile. Apoi in 30 de zile. Si n-a mai raspuns. Am formulat o reclamatie administrativa la care, de asemenea, Primaria Sectorul 5 a refuzat sa raspunda.Intre timp, mesajul #DF a aparut si pe niste casete luminoase montate pe spatiul verde, prin Sectorul 5. Si, evident, Primaria Sectorului 5 a refuzat sa explice rostul acestora, dar si cine a decis sa le cumpere, de unde le-a luat si cati bani publici s-au dat pe ele.Sociologul Mircea Kivu a vrut atat de mult sa afle ce se afla in spatele acestei afaceri incat s-a indreptat, in instanta, impotriva Primariei Sectorului 5. Si, pana la urma, de nevoie, primaria i-a raspuns sociologului: A cumparat 55 de cuburi cu 2.200 de lei bucata de la societatea Weadvertise for you SRL.Totodata, Mircea Kivu a scris pe retelele de socializare Primaria Sectorului 5 i-a mai transmis "Ansamblurile casete luminoase cu leduri reprezinta obiecte de identitate vizuala. Aceasta identitate vizuala se realizeaza printr-un set de instrumente care urmaresc aceeasi orientare/directie stabilita pentru a crea o imagine unitarp si distincta pentru a putea fi incadrate de public ca fiind generate, derulate si materializate de Primaria Sectorului 5. Astfel ca semnificatia inscriptiei "#DF5" este de a stabili un raport pozitiv cu cetatenii, acest proces fiind similar relatiilor dintre persoane si de a dobandi o valoare identitara a institutiei".Mai simplu spus, Primaria Sectorului 5, sub conducerea lui Daniel Florea, a ales sa isi faca reclama din bani publici.Firma care a realizat casetele luminoase le apartine - potrivit portalului de business listafirme.ro - lui Gheorghe si Adrian Radu. Administrator este Gheorghe Radu.Potrivit datelor din Sicap centralizate de, pe langa acest contract, societatea a mai primit, tot prin incredintare directa de la Primaria Sectorului 5 si institutiile din subordinea acesteia, in 2019, alte 6 contracte, in valoare de peste 1,37 milioane de lei.Serviciile cumparate de Primaria Sectorului 5 de la aceasta societate au fost diverse, de la asamblare de structuri metalice, pana la livrarea de casete luminoase si panouri publicitare.Dupa cumv-a relatat deja, in repetate randuri, Daniel Florea isi face imagine in sector inclusiv trimitand personalul primariei sa le imparta elevilor, in scoli, cadouri insotite de portretul sau.In plus, tot Primaria Sectorului 5, sub conducerea lui Daniel Florea, le-a oferit profesorilor pixuri de lux, pe care multi dintre acestia le-au primit si, dupa numai cateva ore, le-au scos la vanzare online.