Un europarlamentar reclama la CE "situatia dezastruoasa din Romania" creata de Ponta si Dragnea

Duminica, 08 Februarie 2015, ora 17:55
3762 citiri
Un europarlamentar reclama la CE "situatia dezastruoasa din Romania" creata de Ponta si Dragnea

Europarlamentarul Daniel Buda spune ca va sesiza Comisia Europeana si Congresul Puterilor Locale si Regionale de la Strasbourg legat de faptul ca legislatia privind administratia locala a fost modificata astfel incat jumatate din orasele si comunele din Romania raman fara 50% din banii de la Guvern.

Intr-un comunicat de presa transmis duminica, europarlamentarul Daniel Buda, co-presedinte al PNL Cluj, sustine ca Liviu Dragnea si Victor Ponta au modificat legislatia astfel incat mai mult de jumatate din comunele si orasele din Romania sunt condamnate la subdezvoltare si trebuie "sa stea cu mana intinsa la acesti vatafi".

Daniel Buda mai sustine ca toate programele si proiectele, inclusiv cele finantate din fonduri europene, vor fi blocate din cauza lipsei cofinantarii, in conditiile in care banii de la Guvern sunt cu peste 50 la suta mai putini comparativ cu anul trecut.

"In aceste conditii, voi sesiza Congresul Puterilor Locale si Regionale de la Strasbourg, astfel incat, in urma dezbaterilor de aici, problemele din Romania sa fie prinse in urmatorul raport de monitorizare a situatiei din statele membre", spune europarlamentarul.

Totodata, potrivit acestuia, si Comisia Europeana va fi sesizata asupra "dezastrului provocat de catre Liviu Dragnea" in administratia publica locala.

"Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu poate ignora situatia dezastruoasa din Romania!", adauga Daniel Buda.

Cine e de vină că SUA retrag soldați din România. Analiză la rece. „România nu a cultivat în mod corespunzător legături personale cu figurile care domină universul lui Trump”
Cine e de vină că SUA retrag soldați din România. Analiză la rece. „România nu a cultivat în mod corespunzător legături personale cu figurile care domină universul lui Trump”
Relația României cu administrația condusă de Donald Trump se află într-un moment delicat, marcat de schimbări în prioritățile strategice ale Washingtonului și de ajustări ale prezenței...
Record în Parlament. Cea mai sprijinită lege de la Revoluție încoace va crește pedepsele pentru infracțiunile care au scos zeci de mii de oameni în stradă
Record în Parlament. Cea mai sprijinită lege de la Revoluție încoace va crește pedepsele pentru infracțiunile care au scos zeci de mii de oameni în stradă
Un număr de 273 de parlamentari au semnat un proiect de lege care, pentru prima dată în România, introduce în legislație termenul „femicid” — adică uciderea unei femei sau fete pe...
#bani administratie locala Dragnea, #reclamatie CE Ponta Dragnea , #administratia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nici macar nu e hot, e un prost". Ion Tiriac i-a spus in fata: "Ar trebui sa fii dat afara"
ObservatorNews.ro
Medicii acuzati de moartea unui pacient, "eroi" in 2015. Ar fi incercat sa isi acopere fapta
Adevarul.ro
Marius Lulea prevesteste finalul Guvernului Bolojan in ianuarie: "Va fi aruncat la cosul de gunoi. PSD va depune motiune"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Desființarea primăriilor de sector. Ce economii s-ar putea face și ce șanse de succes are proiectul
  2. Trump redeschide drumul spre o încleștare globală. Trei superputeri – pași către ceva nemaivăzut de 30 de ani VIDEO
  3. Un rus proeminent îngrozește Kremlinul: Sfârșitul lui Putin vine în curând
  4. Trump vrea să rupă cea mai puternică legătură a Rusiei: Asta îl învinge pe Putin odată pentru totdeauna
  5. Senatul SUA a respins tarifele impuse de Trump asupra a peste 100 de țări. Patru republicani au votat alături de democrați
  6. Uraganul Melissa traversează Caraibele şi accelerează spre Bermude. A lăsat în urmă dezastru. Cel puţin 25 de persoane au murit în Haiti, patru în Jamaica VIDEO
  7. Rușii s-au săturat de războiul lui Putin din Ucraina. Un sondaj comandat în secret de Kremlin arată ce cred oamenii despre operațiunea militară specială în desfășurare
  8. Statele Unite reduc drastic numărul de refugiați pe care-i vor primi: doar 7.500 într-un an. Cine ar putea beneficia de prioritate
  9. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 30 octombrie. Premii uriașe puse în joc
  10. Charles al III-lea, ca și Carol al II-lea: Îl deposedează de titluri pe fratele său și îl și evacuează din reședința regală. Cazul similar petrecut în România