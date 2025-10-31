Un europarlamentar reclama la CE "situatia dezastruoasa din Romania" creata de Ponta si Dragnea

Europarlamentarul Daniel Buda spune ca va sesiza Comisia Europeana si Congresul Puterilor Locale si Regionale de la Strasbourg legat de faptul ca legislatia privind administratia locala a fost modificata astfel incat jumatate din orasele si comunele din Romania raman fara 50% din banii de la Guvern.

Intr-un comunicat de presa transmis duminica, europarlamentarul Daniel Buda, co-presedinte al PNL Cluj, sustine ca Liviu Dragnea si Victor Ponta au modificat legislatia astfel incat mai mult de jumatate din comunele si orasele din Romania sunt condamnate la subdezvoltare si trebuie "sa stea cu mana intinsa la acesti vatafi".

Daniel Buda mai sustine ca toate programele si proiectele, inclusiv cele finantate din fonduri europene, vor fi blocate din cauza lipsei cofinantarii, in conditiile in care banii de la Guvern sunt cu peste 50 la suta mai putini comparativ cu anul trecut.

"In aceste conditii, voi sesiza Congresul Puterilor Locale si Regionale de la Strasbourg, astfel incat, in urma dezbaterilor de aici, problemele din Romania sa fie prinse in urmatorul raport de monitorizare a situatiei din statele membre", spune europarlamentarul.

Totodata, potrivit acestuia, si Comisia Europeana va fi sesizata asupra "dezastrului provocat de catre Liviu Dragnea" in administratia publica locala.

"Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu poate ignora situatia dezastruoasa din Romania!", adauga Daniel Buda.

