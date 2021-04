Cand vom scapa de dosarul cu sina. Ce spune ministrul Cercetarii, Ciprian Teleman

"Trebuie sa incepem sa scapam de hartii. Prima data trebuie sa scapam de cozi pentru ca o sa conectam institutii intre ele pentru a vedea, pe de o parte, cum functioneaza si cum poate fi scalat modelul asta la nivel national. O sa incepem cu Bucurestiul, in iunie-iulie va fi un test-pilot de interconectare si interoperabilitate a bazelor de date ale administratiilor financiare din Bucuresti, unde sunt date care sunt necesare, de exemplu, pentru preschimbarea unor documente. Odata autentificat in bazele de date, nu va mai fi sarcina cetateanului sa se mute cu hartiile de la o institutie la alta", a declarat ministrul Digitalizarii, miercuri seara, la Digi 24. Ciprian Teleman a precizat ca de dosarul cu sina "o sa scapam treptat, adica vor fi din ce in ce mai putin institutii care vor cere dosare"."Aici avem nevoie - si proiectul asta e pe agenda colegilor din Parlament - de unificarea a doua legi, Legea arhivelor si Legea arhivarii electronice, ele trebuie sa fie intr-o singura lege pentru ca asta ar permite ca, odata ce un document a fost emis in format electronic, sa nu mai fie nevoie de o versiune fizica, de o copie fizica a lui, pentru ca odata ce am dat print am distrus intreaga filosofie a stocarii digitale si atunci cand nu o sa mai avem obligatia sa furnizam documente fizice insemana ca circuitele astea vor functiona", a mai afirmat ministrul.