Un stalp de electricitate a fost lasat in mijlocul drumului, intr-o comuna din Alba (Foto)

Autoritatile din comuna Ocolis, judetul Alba, au deviat un drum comunal din cauza lucrarilor de refacere a unui pod si au lasat in mijloc un stalp de electricitate.Primarul din Ocolis, Alin Jucan, a declarat ca, in ciuda situatiei, pe drumul deviat cu stalpul in mijloc pot circula atat masinile, cat si camioanele.Edilul sustine ca, din punct de vedere tehnic, nu exista alta solutie decat de a lasa stalpul in mijlocul drumului."S-a realizat o deviere a drumului comunal, deoarece se lucreaza la un pod din zona. Devierea este provizorie pana se va putea reda circulatiei podul, undeva prin luna octombrie, dupa estimarile noastre. A ramas pe drumul deviat primul stalp de inalta tensiune care nu se poate muta, am vorbit si cu Electrica.Alta solutie tehnica nu am avut, fiind vorba de o rezervatie naturala, este singura varianta pe care am putut sa o luam in calcul", a explicat edilul pentru Mediafax.Conform acestuia, solutia drumului deviat a fost agreata cu constructorul podului si cu responsabilii de la proiectare, fiind cuprinsa in organizarea de santier."Orice lucrare noua implica si sacrificii. Asa e zona, e valea si drumul. Nu puteam muta zece stalpi pentru o deviere provizorie care dureaza cateva luni", a mentionat Alin Jucan.Drumul comunal se afla intr-un defileu din Cheile Runcului.