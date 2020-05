Un strand din Valcea s-a deschis, in ciuda starii de alerta. A fost inchis dupa trei zile

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Primariei Ramnicu Valcea, Daniel Ionescu, a afirmat ca strandul a fost deschis incepand din 16 mai, deoarece la acea data normele legale nu faceau referire in mod distinct la functionarea strandurilor si a fost inchis din nou marti, conform normelor legale in vigoare in perioada starii de alerta."Strandul este inchis. El a fost deschis in contextul in care, de vineri, a guvernat acea hotarare 24 din 15 mai a CNSU, care nu impunea astfel de restrictii. In consecinta HG data luni care spune ca nu se permite functionarea plajelor si strandurilor, strandul a fost inchis.In weekend au fost vreo 40 (de persoane la strand - n.r). Noi l-am deschis in conditiile in care la acel moment nu exista nicio restrictie, nu era niciuna distincta, iar in momentul in care a aparut una distincta (prevedere legala - n.r.) l-am inchis", a explicat, pentru Agerpres, Daniel Ionescu.Saptamana trecuta, Primaria Ramnicu Valcea a anuntat ca din 15 mai se vor deschide parcurile si locurile de joaca din oras, Gradina Zoologica si Strandul Ostroveni, precizand ca la strand intrarea va fi limitata astfel incat sa poata fi pastrata distanta de siguranta intre cei prezenti.Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, marti seara, la Nadlac, ca este ilegala deschiderea unei piscine in aceasta perioada."Asa cum stiti, piscinele nu sunt deschise si este ilegal sa deschizi piscine, stranduri sau alte locuri de agrement care pot fi un pericol de infectare. Daca la Ramnicu Valcea exista o asemenea situatie, ea va fi sanctionata conform legii si va multumesc pentru ca ne-ati sesizat", a spus ministrul Vela.