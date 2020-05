Viceprimarul comunei Deveselu conduce si masina de gunoi, primarul e sofer de microbuz: Nu mi-e rusine

Ziare.

com

Viceprimarul comunei Deveselu conduce masina de gunoi, iar primarul face pe soferul de microbuz si transporta mai multe angajate."Este pe teren sa taie iarba cu baietii. Sa coseasca iarba in parculetele de joaca, locurile de joaca.(...) Nici nu ma deranjeaza, nici nu mi-e rusine", spune Nicolae Dobre, viceprimarul comuna Deveselu, despre soferul angajat pe masina de salubrizare si despre faptul ca el aduna gunoiul.Localnicii sunt multumiti.Restrictiile impuse de starea de urgenta ii sperie insa."Iesiram si noi acuma. Doamne, fata, n-o veni militia sa ne amendeze. Avem voie acuma. Ei, avem...Pana vineri..., de unde?....", declara localnicii.In Deveselu, in ultimii 4 ani, au fost facute investitii de milioane de euro. Comuna are apa, canalizare, scoli moderne, iar acum localnicii speara sa fie racordati si la reteaua de gaze.Doar 14 persoane din comuna primesc ajutor social.