Ai bijuterii, tablouri sau blanuri? Adio, asistenta sociala!

Persoanele care detin obiecte de arta, bijuterii si metale pretioase de peste 100 de grame, blanuri, obiecte de cristal si portelan de mare valoare sau obiecte de colectie nu pot primi prestatii sociale, a anuntat, luni, Ministerul Muncii.

Guvernul a aprobat proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind venitul minim garantat, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului si alocatia pentru sustinerea familiei, relateaza Mediafax.

Ministerul Muncii precizeaza ca actul normativ simplifica procedura de acordare a ajutoarelor sociale si ramane o singura lista de bunuri care duce la excluderea solicitantilor de la acordarea de ajutor social.

Totodata, beneficiarii sunt obligati sa-si plateasca impozitele locale: pe imobile, terenuri si autovehicule. Beneficiarii de venit minim garantat, care vor iesi din plata pentru ca nu si-au platit impozitele, nu mai pot fi obligati sa munceasca in folosul comunitatii, potrivit sursei citate.

De asemenea, Ministerul Muncii face referire la copiii in varsta de pana la 18 ani care urmeaza o forma de invatamant in strainatate, acestia urmand a fi luati in calcul la stabilirea alocatiei de sustinere a familiei numai daca respectivele unitati de invatamant prezinta dovezi privind frecventarea cursurilor scolare peste hotare.

Tinerii in varsta de pana la 18 ani care termina cele zece clase obligatorii de invatamant vor fi luati in calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, ca membri ai familiei.

In ceea ce priveste venitul minim garantat, alocatia de sustinere a familiei si indemnizatia de crestere a copilului, acestea raman la acelasi nivel reglementat, ca in prezent.

Primariile vor verifica pana la sfarsitul lunii ianuarie daca persoanele care incaseaza venit minim garantat, alocatia de sustinere a familiei sau indemnizatia de crestere a copilului si-au platit taxele locale, in caz contrar aceste drepturi sociale urmand sa fie suspendate din februarie, pe cinci luni.

Procedura a fost reglementata de Guvern prin ordonanta de urgenta intrata in vigoare la inceputul acestui an.

Actul normativ stabileste ca, incepand cu anul 2012, pentru mentinerea dreptului la ajutorul social, familiile beneficiare au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate.

Indeplinirea acestei obligatii va fi verificata anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local aferente anului anterior. In situatia in care, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, primarul constata ca nu a fost efectuata plata, acesta suspenda, prin dispozitie, dreptul la ajutorul social pe o perioada de cinci luni, incepand cu drepturile aferente lunii februarie.

Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local in aceasta perioada de cinci luni atrage reluarea, prin dispozitia primarului, a dreptului la ajutorul social, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.

In situatia in care, insa, dupa acest termen, nu a fost indeplinita obligatia de plata, dreptul la ajutorul social inceteaza prin dispozitia primarului.

Guvernul arata ca solutia de suspendare pentru o perioada de cinci luni a acordarii beneficiului de asistenta sociala a fost preferata "pentru a nu se proceda direct la incetarea acordarii drepului respectiv".

Ajutoarele sociale, suspendate daca beneficiarii nu isi platesc taxele locale

Executivul mentiona totodata ca, prin preluarea platii de catre Ministerul Muncii a acestor drepturi, autoritatile locale nu mai aveau au parghiile legale necesare pentru colectarea impozitelor si taxelor locale si asigurarea de venituri cu care ar fi putut dezvolta, la nivel comunitar, masuri de imbunatatire a vietii cetatenilor.

Ministrul Muncii, Sulfina Barbu, declara ca ministerul trimite primariilor listele cu beneficiarii de ajutoare sociale pana in 15 ianuarie, iar primariile vor trebui sa informeze pana la sfarsitul lunii cine nu si-a platit taxele si impozitele, pentru a nu primi ajutoare.

