Ajutorul de deces, mai mare in 2013 - vezi cu cat creste si cine are dreptul la el

Ajutorul de deces va fi mai mare pentru fiecare persoana asigurata sau pensionar, conform bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, publicat in Monitorul Oficial zilele trecute si intrat in vigoare in urma cu o saptamana.

Astfel, castigul salarial mediu brut pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, care are aceeasi valoare ca ajutorul de deces, va fi majorat anul acesta cu 100 de lei, de la 2.117 lei, cat era in 2012, la 2.223 de lei in 2013.

In cazul rudelor asiguratilor sau pensionarilor, majorarea va fi mai mica, de la 1.059 la 1.112 lei, transmite Realitatea TV.

Casa Nationala de Pensii Publice acorda ajutor de deces in cazul mortii asiguratului, pensionarului sau a unei rude fara drept la asigurari sociale, dar care se afla in intretinerea titularului la momentul decesului. Aceasta persoana poate fi sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau orice alta persoana care dovedeste cu documente ca a suportat cheltuielile de deces.