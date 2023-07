Alocatii pentru familiile sarace si daca nu si-au platit impozitele si taxele: Vor primi si bani din urma

Guvernul Ciolos a adoptat marti o ordonanta de urgenta care prevede ca alocatiile acordate de stat pentru sustinerea familiilor sarace care au copii in intretinere nu vor mai fi conditionate de plata impozitelor si taxelor locale.

In prezent, familiile care beneficiaza de alocatia de sustinere nu o mai primesc daca nu isi platesc taxele si impozitele locale pana la data de 31 martie a fiecarui an, platile fiind suspendate.

"Incepand cu aprilie 2016, pentru circa 3.100 de familii beneficiare a fost suspendata plata alocatiei pentru sustinerea familiei din cauza faptului ca nu si-au indeplinit obligatia platii impozitelor si taxelor locale. Aceste familii sunt expuse riscului de excluziune sociala, considerent pentru care Guvernul a decis sa nu mai conditioneze plata acestei alocatii pentru sustinerea familiei de achitarea impozitelor si taxelor locale", se precizeaza intr-un comunicat remis de Guvern.

Totodata, actul normativ stabileste ca pentru aceste 3.100 de familii vor fi reluate platile si, in plus, ele vor primi si banii pentru perioada in care ele au fost suspendate.

Alocatia pentru sustinerea familiei se acorda in baza Legii 277/2010 si este o forma de sprijin pentru familiile care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani, si ale caror venituri lunare pentru fiecare membru sunt mai mici de 530 de lei.

Alocatiile se calculeaza in functie de numarul de copii si de venitul pentru fiecare membru al familiei.

Parlamentul a adoptat in ultimii doi ani legi care prevad ca nici indemnizatia pentru cresterea copilului nu mai este conditionata de achitarea impozitelor si taxelor locale.

Anul trecut, de 1 iunie, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind aprobarea ordonantei de urgenta ce reglementeaza dublarea alocatiei lunare pentru copii, de la 42 la 84 de lei.

C.B.