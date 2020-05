Copiii vulnerabili din Romania au avut acces limitat la hrana, educatie si medicamente in timpul starii de urgenta - studiu

Ziare.

Sunt datele unui studiu efectuat de Salvati Copiii Romania, in randul beneficiarilor programelor socio-educationale ale organizatiei, in perioada 22-25 aprilie, care arata, totodata, ca, ceea ce agraveaza clivajul social.Conform estimarilor Salvati Copiii, numarul copiilor de varsta scolara aflati in risc de saracie sau excluziune sociala care nu au participat la educatia online poate trece de 400.000 de copii.Cercetarea sociologica releva riscurile suplimentare la care sunt supusi copiii care provin din medii vulnerabile, in situatie de criza sociala. Astfel, imposibilitatea de a participa, in timpul starii de urgenta, la programele socio-educationale unde, pe langa indrumare pedagogica si sprijin psiho-emotional constant, primesc si o masa calda, i-a expus o data in plus marginalizarii sociale si problemelor care deriva din aceasta.In pofida eforturilor sporite ale Salvati Copiii Romania de a identifica masuri urgente de suport psiho-social, multe dintre problemele familiale sunt mai greu de identificat atunci cand nu exista monitorizare activa a copilului, pentru a preveni situatiile de risc.Astfel, datele anchetei sociologice arata ca:● 66% dintre respondenti afirma ca cel putin o persoana din gospodarie a fost afectata pe plan profesional in timpul crizei pandemice si al masurilor de carantina sociala luate. Cei mai multi spun ca nu mai pot gasi de munca ocazional (27%) sau ca sunt in somaj tehnic (17%);● 7% dintre respondenti spun ca au ramas fara loc de munca ca urmare a acestei crize;● 36% dintre respondenti afirma ca nu au putut procura produse sau alimente de stricta necesitate;● 15% dintre respondenti mentioneaza ca nu au avut acces la medic.Un factor suplimentar si agravant de discriminare l-a constituit in aceasta perioada accesul limitat sau lipsa accesului la educatie.La nivelul celor 891 de copii scolari din familiile cuprinse in esantion, 162 au avut lectii online la toate materiile si 351 la unele materii, ceea ce inseamna ca 378 (42,42%) de copii nu au avut acces la educatie online, ci doar la alte interventii de educatie la distanta, la sprijin educational din afara scolii sau au fost complet privati de educatie.In ceea ce priveste cauzele care au accentuat acest fenomen de marginalizare socio-educationala a copiilor vulnerabili, cele majore sunt lipsa unor politici publice nationale, care sa acopere familiile vulnerabile si in general familiile unde accesul la internet si tehnologie pentru scoala online lipseste sau este limitat.Analizand situatia celor 891 de copii scolari din familiile cuprinse in esantion, observam ca:● 89 nu au acces la internet deloc (10%)● 541 au acces la internet acasa doar prin telefoane mobile (60,7%)● doar 261 au acces la internet si de pe desktop, laptop sau tablete (29,2%), dintre care doar despre 112 putem spune ca au acces individual la echipamentele respective (12,2%).In ceea ce ii priveste pe parinti, doar una din 10 persoane spune ca reuseste sa isi ajute suficient toti copiii pentru a continua sa invete in aceasta perioada, iar 40% dintre respondenti afirma ca nu reusesc sa isi ajute suficient copiii sa invete in aceasta perioada.Doar unul din 10 parinti afirma ca spera sa primeasca ajutor de la autoritati, daca efectele crizei se vor prelungi. Majoritatea persoanelor afirma ca asteapta ajutor din partea institutiilor societatii civile, unele specificand si faptul ca, de la declansarea crizei, singurul sprijin pe care l-au primit a fost din partea Organizatiei Salvati Copiii sau a altor ONG-uri.Pentru o interventie cat mai eficienta, care sa corecteze decalajele, Salvati Copiii solicita Guvernului si autoritatilor locale ca, in perioada verii, in functie de evolutia pandemiei si redefinirea restrictiilor sociale, sa poata fi organizate cursuri de recuperare cu grupe mici de copii, in spatii cu destinatie educationala.Totodata, organizatia recomanda utilizarea sumelor destinate programului "Cornul si laptele" pentru achizitionarea de alimente pentru copiii vulnerabili si utilizarea microbuzelor scolare pentru transportul alimentelor catre familiile copiilor.In ceea ce priveste interventia organizatiei, pana pe 15 iunie, Salvati Copiii Romania activeaza un mecanism special de suport educational si incluziune sociala pentru copiii vulnerabili, lansand un apel pentru ca 2.000 de copii sa poata beneficia de acces constant si exclusiv la o tableta conectata la internet si care sa aiba instalate programele prin care se desfasoara lectiile online.Totodata, 120 de profesori vor fi pregatiti prin cursuri speciale, pentru a putea lucra apoi online cu acesti copii. Mai mult, echipele Salvati Copiii Romania vor oferi suport pentru dezvoltarea abilitatilor de folosire a tehnologiei si utilizare sigura a internetului, atat pentru copii, cat si pentru parinti/reprezentantii legali.In functie de evolutia pandemiei si de redefinirea restrictiilor sociale, pedagogii din programele educationale Salvati Copiii vor opta pentru organizarea unor cursuri de vara, pentru ca toti copiii sa poata recupera lunile de absenta scolara, in paralel cu organizarea unor lectii intensive online, dupa ce toti copiii vor avea acces la acestea, in asa fel incat sa recupereze decalajele si sa fie reintegrati unui proces educational firesc in anul scolar urmator.Pentru achizitionarea tabletelor, pentru a ajunge la cat mai multi copii in risc este nevoie de solidaritate si donatii.Companiile care vor sa sustina activ accesul copiilor vulnerabili la educatie pot contribui la fondul special creat pentru acestia la Banca Comerciala Romana - RO78RNCB0071011434790035.Totodata, Salvati Copiii Romania pune la dispozitia tuturor celor care vor sa corecteze situatia injusta de excluziune socio-educationala numarul de SMS 8847 - text SALVEZ (4 euro - donatie singulara) si donatia on line www.salvaticopiii.ro/coronavirus/sustinerea-copiilor-vulnerabili De 30 de ani, Salvati Copiii Romania construieste programe sociale, politici publice si practici solide in beneficiul copilului din Romania. Expertiza si complexitatea proiectelor la nivel national fac din organizatie o institutie sociala esentiala, al carei rol este medierea intre societatea si autoritatea publica, in beneficiul copilului.In trei decenii de activitate, Salvati Copiii a intervenit activ in societate, identificand solutii concrete pentru protejarea si sprijinirea copiilor vulnerabili, si a militat, in acelasi timp, pentru o colaborare viabila cu autoritatile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.Salvati Copiii si-a asumat rolul de supraveghere vigilenta a autoritatilor publice, in asa fel incat acestea sa implementeze politici publice de durata care sa corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodata, organizatia a reusit sa creeze retele active de solidaritate, prin incurajarea responsabilitatii sociale a companiilor si a societatii, in sens larg.In calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizatie independenta din lume care promoveaza drepturile copilului si care cuprinde 30 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari, VIZIUNEA noastra este o lume care respecta, pentru fiecare copil, dreptul sau la supravietuire, educatie, protectie si participare, asumandu-ne MISIUNEA de a obtine progrese importante privind modul in care copiii sunt tratati si producerea schimbarilor imediate si de durata in viata acestora. In cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile Organizatiei Salvati Copiii.