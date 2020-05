De vineri intra in vigoare noi masuri sociale luate de Guvern. Unele se refera la starea de urgenta, incheiata deja

Ziare.

Este vorba de Legea nr. 59/2020 si Legea nr. 60/2020, ce adopta OUG nr. 30/2020 si OUG nr. 32/2020, cu modificari, prin care sunt reformulate si prelungite unele termene de acordare a indemnizatiei pentru zile libere acordate parintilor, suportate din buget, se prelungeste acordarea indemnizatiei de somaj si a concediului pentru cresterea copilului.unele prevederi sunt deja reglementate prin hotarare de guvern - HG nr. 394/2020, fapt ce duce la o redundanta a legii, altele sunt elemente de noutate sau reformulari cu o claritate superioara.Se acorda zile libere platite pentru parintii ce au copii cu varsta de pana la 12 ani sau cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 ani, inscrisi in sistemul de invatamant si dupa finalizarea starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar., drepturi de proprietate intelectuala, activitati agricole, silvicultura si piscicultura. Potrivit legii, celalalt parinte poate beneficia de zile libere platite daca unul dintre parinti realizeaza veniturile mentionate.Pentru ca o persoana sa beneficieze de zile libere, in cadrul unei familii cu 2 parinti, trebuie ca. Anexat la declaratie se va pune o copie a certificatelor de nastere ale copilului/copiilor.a indemnizatiei pentru zile libere platite din fondul pentru garantarea creantelor salariale este dede catre angajator. Anterior, termenul a fost de 60 de zile.Pentru persoanele ce se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, care se incheie in perioada starii de urgenta,ce se afla in perioada de plata a indemnizatiei de somaj beneficiaza dePentru persoanele ce se afla in, generat de aplicarea prevederilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, iar suspendarea contractului de munca este generata de instituirea starii de urgenta, se pot acorda. Acestea pot fi acordate doar pe suport electronic.La acordarea indemnizatiei de somaj tehnic pentru alti profesionisti, se va tine cont nu numai de incasarile din activitatea profesionala, ci si de incasarile de natura salariala sau diversele sume de indemnizatii primite de la buget. Practic,(art. 62 si art. 76 din Codul fiscal).de care beneficiaza alti profesionisti pe durata starii de urgenta este de 10 zile de la depunerea documentelor.